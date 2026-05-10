Barcelona toca el cielo tras dominar al Real Madrid en el clásico: Se corona campeón de LaLiga

Real Madrid fue incapaz de al menos descontar el marcador en el Camp Nou y pareciera que los sucesos entre semana, con la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni le pasaron cuenta de cobro y todo quedó definido. FC Barcelona anotó dos goles apenas en menos de 20 minutos de comenzar el juego y se quedó con el clásico (2-0) para coronarse campeón de LaLiga.

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Sobre el minuto 9, Marcus Rashford se hizo cargo de un tiro libre de costado, acomodó la pelota y cruzó la pelota al segundo palo para un golazo y así vencer al arquero Thibaut Courtois. La apertura del marcador ya avisaba al Real Madrid y las cosas siguieron su rumbo hasta que llegó el segundo gol del Barca antes de acabar el primer tiempo.

Luego, fue el turno para Ferran Torres al minuto 18, quien aumentó el marcador tras magistral pase de Dani Olmo para el 2-0 final que encaminó al Barcelona a la victoria en el Camp Nou. El local fue mucho más que el Real Madrid y sumó tres puntos más que encaminaron el título esta temporada.

Hubo detalles que hacían al Barcelona favorito para el clásico, comenzando porque jugaba en condición de local. Por otra parte, Real Madrid no tuvo a Kylian Mbappé por molestias musculares y el equipo fue incapaz de al menos descontar en el marcador en el Camp Nou y acercar la remontada. Siempre estuvo lejos y el club catalán presionó y administró para gritar campeón.

Los jugadores del Barcelona celebran la victoria en el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou de Barcelona el 10 de mayo de 2026. El Barcelona ganó 2-0. (Foto de Lluis GENE / AFP) Foto: AFP

De esta manera, el equipo blanco cierra una discreta campaña en la temporada, que comenzó con Xabi Alonso como director técnico y siguió con Álvaro Arbeloa, quien padeció la durísima eliminación en la Copa del Rey por un equipo de la segunda división y en la Champions League se quedó en octavos tras ser goleado por el Manchester City en el marcador global.

Barcelona, campeón de LaLiga

Ese bajón del camerino, FC Barcelona lo aprovechó al máximo debido a la pelea con Federico Valverde y Tchouaméni y volvió el partido un trámite para sumar una victoria clave y ser el campeón esta temporada en el fútbol español, además que también tuvo una dolorosa caída en la Copa del Rey y fue insuficiente su esfuerzo en la Champions League. Sin duda que la presión también recaía en el club ‘culé’ por ganar.

“Lo queríamos ganar aquí, en un Clásico para la historia. Hemos hecho un gran partido, dominando, ellos han tenido pocas ocasiones”, dijo Pedri a la prensa española tras el partido.