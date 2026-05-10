Sale a la luz emotivo video de Yeison Jiménez por el Día de la Madre: “Que Dios las bendiga”

La memoria de Yeison Jiménez volvió a hacerse presente en redes sociales durante la celebración del Día de la Madre. A cuatro meses de la tragedia aérea que acabó con la vida del cantante y de cinco integrantes de su equipo de trabajo, sus seguidores revivieron uno de los videos más emotivos que dejó el artista, un mensaje dedicado a las madres que hoy toma un significado mucho más conmovedor.

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El intérprete de música popular falleció el pasado 10 de enero cuando se dirigía a cumplir con uno de sus compromisos laborales y la noticia sacudió al mundo del entretenimiento y generó una ola de reacciones entre colegas, amigos y fanáticos que aún continúan recordándolo a través de fotografías, canciones y videos publicados en redes sociales.

En medio de las múltiples publicaciones que circularon en la importante fecha, hubo una que conmovió a los jimenistas. Se trata de un clip en el que Yeison Jiménez enviaba un saludo cargado de cariño y agradecimiento para todas las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

“¿Cómo están? Buenas tardes, quiero mandarle un beso y un abrazo gigante a todas las mamitas del mundo en este día y en este mes tan especial”, decía el cantante al inicio del video, mientras sonreía frente a la cámara. Sus palabras rápidamente despertaron nostalgia entre quienes siguen escuchando su música y lamentan su partida.

El mensaje, que muchos calificaron como uno de los últimos saludos del artista para esta fecha especial, volvió a viralizarse en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram. Allí, cientos de usuarios dejaron comentarios recordando el carisma y la cercanía que Yeison Jiménez mantenía con su público.

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En el video, el cantante también aprovechó para agradecer el apoyo que siempre recibió de sus seguidores, especialmente de las madres que hacían parte de su audiencia. “Gracias por cada aplauso, por cada abrazo, por sus buenos deseos, a mí me siguen muchas mamitas”, expresó el artista.

El video también incluyó un mensaje dedicado a las mujeres de su familia: “Feliz día a la madre, también a mi mamá, a mis hermanas, a mi esposa, a toda la familia que tengan hijos y para todos los hombres que son como una madre también, feliz día, bendiciones, los quiero mucho”.

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Tras la difusión nuevamente del clip, las redes sociales se llenaron de mensajes de nostalgia. Algunos seguidores aseguraron que todavía les cuesta creer la muerte del artista, mientras otros señalaron que su legado continúa vivo a través de su música y de los recuerdos que dejó en cada presentación.