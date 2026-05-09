La fiebre por el álbum oficial del Mundial 2026 ya comenzó a despertar emoción entre los aficionados al fútbol, pero en las últimas horas una reacción en particular logró conmover a miles de personas en redes sociales.

Mane Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, compartió un emotivo video en el que se mostró conmovido al encontrar la lámina de su hijo dentro del álbum de la Copa Mundial.

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La publicación rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios de admiración y cariño por parte de los seguidores del jugador de la Selección Colombia, quienes destacaron la humildad y el orgullo con el que la familia Díaz sigue viviendo cada uno de los logros del deportista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 204 mil seguidores, Mane Díaz expresó unas palabras cargadas de emoción al sostener la imagen de su hijo, quie actualmente es considerado como una de las grandes figuras del fútbol internacional.

“No veo solo al jugador del álbum, veo al niño que soñaba en grande, al que nunca se rindió y que hoy puso a soñar a todo el mundo. Cuántas alegrías le has regalado a Colombia, cuántas veces hiciste que millones gritaran un gol con el alma, cuántas veces uniste todo un país con tu figura”, escribió.

Las palabras del padre del futbolista tocaron a miles de usuarios que recordaron la historia de esfuerzo y perseverancia detrás de la carrera de Luis Díaz. Desde sus inicios en La Guajira hasta convertirse en estrella del fútbol europeo, el extremo izquierdo colombiano se ha consolidado como uno de los deportistas más queridos del país.

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En el video publicado por Mane Díaz se puede observar la emoción con la que sostiene la lámina del álbum, mientras dedica una reflexión sobre el camino que recorrió su hijo para llegar a lo más alto del deporte mundial.

“Yo aquí, sosteniendo esta lámina, intentando entender cómo ese niño hoy es orgullo nacional”, agregó en la publicación.

Luis Díaz se pronunció en los comentarios del video publicado por su padre. Foto: Instagram @mane_diaz_26

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción del propio Luis Díaz, quien apareció en la sección de comentarios de la publicación para responderle a su padre con un breve, pero emotivo mensaje.

“Los amo”, escribió el futbolista.

El comentario de Luis Díaz, quien actualmente juega en el Bayern Múnich, terminó de conmover a los fanáticos, quienes llenaron la publicación de mensajes destacando la unión familiar y la sencillez que caracteriza tanto al jugador como a su entorno más cercano.