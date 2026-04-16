¿Cuánto cuesta el bolso que Luis Díaz llevó al último partido de la Champions League?

En la tarde del miércoles, 15 de abril, se llevó a cabo uno de los partidos de los cuartos de final de la Champions League, en el que el Bayern Múnich se enfrentó contra el Real Madrid y triunfó con un marcador final de 4-3.

Posterior al encuentro, y en medio de la celebración por el club bávaro, Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, publicó una serie de fotografías en redes sociales en las que se mostró orgullosa por el trabajo del colombiano y le agradeció a Dios por acompañarlo en medio de su carrera deportiva.

Esposa de Luis Díaz publicó inesperado mensaje tras el triunfo de Bayern Múnich contra Real Madrid

La reacción de Geraldine Ponce al triunfo de Luis Díaz con el Bayern Múnich. Foto: Instagram @geraponce25

“Dios, tú sabes todo lo que hay detrás de este momento. Cuántas oraciones, cuántas lágrimas. Nunca dudé, siempre supe que esta victoria era nuestra. Gracias por responder, por cumplir y por recordarnos que contigo todo es posible. Esto apenas comienza”, escribió la creadora de contenido.

Además, en su feed compartió una imagen abrazando al futbolista y escribió: “Mi vida entera”, en la que muchos los felicitaron por el logro y les dejaron mensajes de apoyo.

Uno de los detalles que no pasaron desapercibidos fueron los accesorios que seleccionaron para la importante fecha, siendo el bolso de Luis Díaz una edición especial de la casa de moda de Louis Vuitton.

El precio del bolso que Luis Díaz lució en los cuartos de final de la Champions League

Según se registra en la página oficial de Louis Vuitton, la duffle Keepall Bandoulière tiene un costo de 2.250 euros, es decir, $9.594.675 pesos colombianos.

Esposa de Luis Díaz causó revuelo al lucir millonario bolso; su precio no pasó desapercibido

“El modelo Keepall 55 con bandolera presenta nuestra nueva lona emblemática Monogram Eclipse negra y gris. Ligera, flexible y siempre a punto para una salida improvisada, esta bolsa hace honor a su nombre: los amantes del arte de hacer el equipaje disfrutarán embalando todo el vestuario de una semana en la espaciosa (y válida para cabina) Keepall 55″. Es la descripción propuesta por la marca.

Louis Vuitton Damier Graphite Keepall Bandouliere. Foto: Louis Vuitton

Esta pieza cuenta con: