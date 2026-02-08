Gente

Esposa de Luis Díaz causó revuelo al lucir millonario bolso; su precio no pasó desapercibido

Geraldine Ponce se robó miradas en redes sociales y causó comentarios con respecto a su estilo.

Laura Camila Másmela Bernal

8 de febrero de 2026, 3:54 p. m.
Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz.
Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Instagram @geraponce

Geraldine Ponce, la esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, volvió a captar la atención del público y de las redes sociales, tras dejarse ver con un lujoso accesorio que no pasó desapercibido. Se trata de un exclusivo bolso de la reconocida casa de moda Chanel, cuyo valor y características despertaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Se trata del bolso ‘Chanel 25′ en tamaño pequeño, el cual hace parte de la pre-colección primavera-verano 2026. La pieza está elaborada en denim con efecto lavado y detalles en metal dorado.

Este modelo, que hace parte de una de las líneas más recientes de la marca, se ha convertido en un objeto deseado para quienes siguen de cerca las tendencias de lujo a nivel internacional.

El precio del bolso fue uno de los aspectos que más llamó la atención, pues según se registra en varias páginas de moda este se puede encontrar desde un valor inicial de 5.800 euros, cifra que, al cambio actual, equivale aproximadamente a 25.372.100 pesos colombianos.

Este dato no tardó en viralizarse, generando reacciones divididas entre quienes aplauden el gusto refinado de la esposa del deportista y quienes cuestionan los elevados costos de este tipo de artículos.

El bolso fue lucido de manera natural en sus redes sociales con un outfit descomplicado, confirmando que este tipo de piezas de alta gama ya hacen parte del día a día de varias figuras cercanas al mundo del deporte y el entretenimiento.

Chanel
Chanel Foto: Chanel

Para muchos, este detalle reafirma cómo las parejas de los futbolistas también se han convertido en referentes de estilo e influencia digital.

El outfit de Geraldine Ponce que fue fuertemente criticado

La esposa del 14 de la Selección Colombia suele acompañarlo casi en todos los partidos a los que es convocado y en rara ocasión pasa desapercibida, pues su gusto por la moda la han llevado a explorar distintos estilos y tendencias que no son del agrado de todos en redes sociales.

“Con el corazón lleno por un sueño cumplido y ahora otro por cumplir… Clasificamos al Mundial. Orgullosa de ti, amor, por este primer Mundial. Lo lograste con disciplina, entrega y un corazón enorme. Te amo y te admiro infinito”, escribió es su cuenta de Instagram junto a algunas fotografías afuera del estadio en el que jugó la Tricolor.

En las imágenes resaltaron varias prendas de diseñadores europeos, las cuales se robaron miradas y fueron tema de conversación.

“Cómo tienes de buen gusto para tus outfits, pero esto nada que ver”; “Tan fácil ponerse un jean, la camiseta y tenis…. Es todo…“; “Ok, pero esas baletas nada que ver”; “Ese outfit parece de Tierra Santa para ir a la iglesia evangélica”; “Tanta ropa tan linda que tiene y escoge lo peor”; “Perdón, pero eso está horrible”, y “Ay no, sorry, pero quedaba mejor en jeans y zapatillas deportivas, parece que va a un culto religioso”, fueron algunas de las palabras que se plasmaron en la sección de los comentarios.

