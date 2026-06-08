Margarita Rosa de Francisco publicó imagen y habló de su voto de cara a la segunda vuelta: “Lo que nos estamos jugando”

Margarita Rosa de Francisco continúa siendo una de las personalidades más visibles e influyentes del ámbito cultural colombiano. Su trayectoria como actriz, escritora y figura pública la ha convertido en una voz recurrente dentro de las conversaciones sobre temas sociales y políticos, generando opiniones tanto a favor como en contra.

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En los últimos años, la artista ha encontrado en las redes sociales un espacio para compartir sus reflexiones sobre la actualidad nacional. Sus publicaciones suelen provocar debate entre usuarios que respaldan sus planteamientos y aquellos que discrepan de sus posiciones frente a distintos asuntos del país.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Margarita Rosa ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a Iván Cepeda y a las propuestas impulsadas por el Pacto Histórico, postura que ha defendido abiertamente en entrevistas, comentarios y mensajes publicados en plataformas digitales.

Después de la jornada electoral del 31 de mayo, la escritora volvió a pronunciarse sobre el panorama político colombiano. A través de sus redes sociales, compartió análisis y reflexiones sobre los resultados de la votación, reiteró sus convicciones ideológicas y opinó sobre el escenario que enfrentarán los candidatos que continúan en la disputa por la Presidencia de la República.

Al referirse a su voto, Margarita Rosa de Francisco reafirmó a quién respaldará en esta fase política e indicó, junto a una fotografía, que seguirá apoyando a Iván Cepeda, al considerar que su propuesta representa una defensa de la vida.

“Soy Margarita Rosa y me la juego por la vida con Iván Cepeda”, se lee en la publicación, la cual lleva una mano formando un corazón con los dedos.

“La vida, queridos amigos. Eso es lo que nos estamos jugando“, reafirmó en el pie de foto, donde muchas personas reaccionaron a favor y en contra de su declaración política.

Cabe recordar que la escritora ha estado muy activa en medio de esta contienda electoral, asegurando que cree firmemente en la campaña del representante del Pacto Histórico.