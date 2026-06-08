Bayern Múnich le responde a Florentino Pérez: dijo si vendería a compañero de Luis Díaz por millonario precio

Desde el Bayern Múnich le contestaron de manera contundente y directa a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por lo mucho que se ha especulado sobre una supuesta oferta a uno de sus jugadores.

Agresiva propuesta del Real Madrid por joya del Bayern Múnich: habría ofertón de 150 millones de euros

Hace algunos días, en medio de la previa de las elecciones de la Casa Blanca, el dirigente apuntó durante una entrevista que intentaría hacer un fichaje millonario: pagaría 150 millones de euros por un jugador que jugó la Champions League.

En ese momento, Pérez no entregó ningún nombre puntual, por lo que las especulaciones comenzaron a sonar. Hubo uno que destacó por encima de todos: Michael Olise.

El extremo francés juega en el Bayern Múnich, es compañero de Luis Díaz y es actualmente uno de los mejores futbolistas en todo el mundo. El deportista tuvo una excelente temporada, cifras magnificas y enamoró a los fanáticos con sus regates.

Michael Olise, delantero del Bayern Múnich. Foto: AP

Al parecer, el presidente del Real Madrid se refería a él cuando habló sobre ese enigmático fichaje millonario. Por lo mismo, esto no cayó muy bien al interior del conjunto alemán y ya mandaron un claro mensaje.

El encargado de hacerlo fue Herbert Hainer, presidente del equipo, quien le bajó al pulgar a una posible negociación y señaló que el francés no va a salir a ningún costo, por lo menos por ahora.

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“Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, algo que por ahora no ha ocurrido, puede ahorrársela”, comentó al diario alemán Bild.

Y es que el dirigente tiene argumentos de sobra para no querer deshacerse del extremo: registró 22 goles y 31 asistencias en todas las competiciones, lo que lo llevó a integrar un tridente de miedo junto a Harry Kane y Luis Díaz.

Luis Díaz celebrando con Michael Olise, compañero de ataque en el Bayern Múnich Foto: AFP

Un punto a favor de los bávaros es que Olise tiene contrato hasta junio de 2029 y no hay cláusula de recisión, por lo que el equipo que lo quiera tiene que negociar con los alemanes, que por el momento lo ven como uno de los intocables.