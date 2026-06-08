Deportes

Bayern Múnich le responde a Florentino Pérez: dijo si vendería a compañero de Luis Díaz por millonario precio

El propio presidente del conjunto alemán fue el encargado de contestar a los rumores que han salido en las últimos días.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

8 de junio de 2026 a las 6:52 a. m.
Jugadores del Bayern Múnich y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Jugadores del Bayern Múnich y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Foto: Getty Images

Desde el Bayern Múnich le contestaron de manera contundente y directa a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por lo mucho que se ha especulado sobre una supuesta oferta a uno de sus jugadores.

Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala y Michael Olise, del Bayern Múnich. Uno está en la mira del Real Madrid
Agresiva propuesta del Real Madrid por joya del Bayern Múnich: habría ofertón de 150 millones de euros

Hace algunos días, en medio de la previa de las elecciones de la Casa Blanca, el dirigente apuntó durante una entrevista que intentaría hacer un fichaje millonario: pagaría 150 millones de euros por un jugador que jugó la Champions League.

En ese momento, Pérez no entregó ningún nombre puntual, por lo que las especulaciones comenzaron a sonar. Hubo uno que destacó por encima de todos: Michael Olise.

El extremo francés juega en el Bayern Múnich, es compañero de Luis Díaz y es actualmente uno de los mejores futbolistas en todo el mundo. El deportista tuvo una excelente temporada, cifras magnificas y enamoró a los fanáticos con sus regates.

Bayern's head coach Vincent Kompany gestures behind Michael Olise during the Bundesliga soccer match between Eintracht Frankfurt and FC Bayern Munich in Frankfurt, Germany, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Michael Probst)
Michael Olise, delantero del Bayern Múnich. Foto: AP

Al parecer, el presidente del Real Madrid se refería a él cuando habló sobre ese enigmático fichaje millonario. Por lo mismo, esto no cayó muy bien al interior del conjunto alemán y ya mandaron un claro mensaje.

El encargado de hacerlo fue Herbert Hainer, presidente del equipo, quien le bajó al pulgar a una posible negociación y señaló que el francés no va a salir a ningún costo, por lo menos por ahora.

Luis Díaz, del Bayern Múnich. En el top 55 de los jugadores más caros entra la estrella de la Selección Colombia
Precio de Luis Díaz: sale a la luz la millonaria cifra de su pase, antes del Mundial 2026

“Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, algo que por ahora no ha ocurrido, puede ahorrársela”, comentó al diario alemán Bild.

Y es que el dirigente tiene argumentos de sobra para no querer deshacerse del extremo: registró 22 goles y 31 asistencias en todas las competiciones, lo que lo llevó a integrar un tridente de miedo junto a Harry Kane y Luis Díaz.

Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz (R) celebrates scoring the 0-2 goal with his teammates including Bayern Munich's French midfielder #17 Michael Olise during the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and FC Bayern Munich in Augsburg, southern Germany, on August 30, 2025. (Photo by Michaela STACHE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Luis Díaz celebrando con Michael Olise, compañero de ataque en el Bayern Múnich Foto: AFP

Un punto a favor de los bávaros es que Olise tiene contrato hasta junio de 2029 y no hay cláusula de recisión, por lo que el equipo que lo quiera tiene que negociar con los alemanes, que por el momento lo ven como uno de los intocables.