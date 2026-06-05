Durante el próximo Mundial 2026 los clubes estarán en pausa deportiva, pero no dejarán de hacer gestiones por contratar jugadores de peso de cara a la siguiente temporada en Europa.

Un club que parece haberse trazado hacer movimientos de renombre es Real Madrid. Reportes de los últimos días llegan a oficializar casi las incorporaciones de Ibrahima Konaté, proveniente de Liverpool y Denzel Dumfries, quien arribaría de Inter de Milán.

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Si bien dichos talentos ya son dos movimientos sonoros, ahí no pararía la ambición del presidente merengue, Florentino Pérez. Este busca la reelección como máximo directivo y contratando grandes nombres se ganaría los votos necesarios.

Bajo este panorama, es que se ha podido conocer en las últimas horas que está dispuesto a poner sobre la mesa una oferta de 150 millones de euros por una estrella actual del Bayern Múnich de Luis Díaz.

Según lo reportado por Fabrizio Romano: “Florentino Pérez planea lanzar una oferta oficial de 150 millones de euros el martes por Michael Olise”.

Michael Olise representará a Francia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

A colación el mencionado comunicador trajo unas declaraciones de Florentino, pero estas solo serían para desviar la atención: “A pesar de haber negado su nombre en directo, Olise es la principal figura en la mente del presidente”.

Uli Hoeneß, uno de los directivos de mayor peso del Bayern Múnich ante el nivel de Olise había dicho en mayo pasado que su extremo era intransferible: “No hay ninguna posibilidad de venderlo, ni siquiera por 200 millones de euros“.

Un galáctico a la vista del Madrid

Florentino Pérez ha salido a declarar mucho durante los últimos días. Su deseo incesante de ser reelegido como presidente del Real Madrid ha hecho que prometa para que los encargados de votar le den la confianza de seguir.

Florentino Pérez, presidente actual del Real Madrid. Foto: Getty Images

Recientemente en Horizonte, el hoy máximo dirigente de los blancos ya había hablado de un fichaje al que calificó como ‘galáctico’: “No es Olise, es un gran jugador, pero no es; no es Doku, no es Haaland, no es Kane… Y no es de la Premier. Es un galáctico total”.

Dicho calificativo está muy asociado al Real Madrid por la época en la que lograron tener un plantel de estrellas donde destacaban David Beckham, Roberto Carlos, Raúl González y luego vinieron Cristiano Rolando o Kaká, por mencionar algunos.

Prensa de España apunta a otros

En medio de la incertidumbre que maneja Florentino por el nombre, la prensa ibérica ha mencionado tres futbolistas —entre los que está Olise— para hablar de ese fichaje galáctico que desembarcaría en el elenco de Madrid.

“Todo apunta a tres nombres: Olise (nacionalizado francés,24 años), pese a que lo negara,Vitinha (Portugal, 26 años) y João Neves (Portugal, 21 años)“, señaló el Diario AS.

Cualquiera de los tres sería un golpazo sobre la mesa del conjunto madridista, pero también habrá que esperar si Bayern Múnich y PSG están dispuestos a dejar salir futbolistas que les han traído grandes resultados en el último tiempo.

Será cuestión de esperar en medio del Mundial la actuación de estos, para saber si se destraban la negociaciones y llega alguno a la par de José Mourinho, quien es el DT que prometió Florentino si gana las elecciones.