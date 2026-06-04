Florentino Pérez ilusiona a hinchas del Real Madrid con estelar fichaje de 150 millones de euros

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo este jueves que fichará al defensa neerlandés Denzel Dumfries si revalida su puesto en las elecciones del domingo, y que hará una oferta de 150 millones de euros por otro jugador.

Denzel Dumfries entraría en los planes del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Foto: ANP via Getty Images

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Pérez reveló en un programa de la televisión Cuatro que el neerlandés “Dumfries, es el lateral derecho muy bueno” que se va a unir al central Ibrahima Konaté y al técnico José Mourinho como promesa de campaña.

“Esos tres se los adelanto, pero vamos a tener fichajes en otros muchos sitios”, añadió el actual presidente merengue en una entrevista en Cuatro.

Pérez, a tres días de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, avanzó que el martes, si sigue de presidente, hará una oferta por un jugador que costará en torno a 150 millones de euros (174 millones de dólares).

“Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia, 150 millones por lo menos”, dijo Pérez.

Florentino Pérez, presidente del Rea Madrid Foto: AFP

El actual presidente merengue afirmó que el jugador en cuestión no es Erling Haaland, prometido por su rival Enrique Riquelme, ni los jugadores del Bayern Múnich, Michael Olise y Harry Kane, ni Doku, ni tampoco es un futbolista de la liga inglesa.

Tras anunciar su intención de fichar dos defensas, Pérez adelantó que este jugador misterioso será “de la media (mediocampo) para arriba”, sin dar mayores detalles salvo que primero van a hablar con su club.

Pérez quiso recordar, en este sentido, los desmentidos que han surgido después de que su rival anunciara que fichará al delantero noruego del City Erling Haaland si sale elegido.

“Dice el padre de Haaland que es mentira, dice la representante de Haaland que es mentira, dice el City que es mentira, ¿Cómo se puede decir un nombre y no hablar con nadie?”, se preguntó el presidente del Real Madrid.

Pérez y Riquelme se miden el próximo domingo en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años.

*Con información de AFP.