Reconocido periodista español da buen presagio a la Selección Colombia para el Mundial 2026

El analista y comentarista de fútbol español Julio Maldonado, conocido como ‘Maldini’, participó en el programa de entrevistas The Wild Project, dirigido por el creador de contenido Jordi Wild. Durante la transmisión, el especialista compartió sus proyecciones sobre el desempeño de los equipos en la próxima Copa del Mundo.

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Maldini examinó de forma individual a las plantillas que considera candidatas a registrar un desempeño destacado en el campeonato. Dentro de su lista, que incluyó a potencias tradicionales como España, Argentina, Inglaterra, Francia y Portugal, el comunicador ubicó a Colombia como uno de los conjuntos llamados a sobresalir.

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No obstante, el analista deportivo apuntó que la escuadra sudamericana muestra ciertos puntos de desequilibrio en posiciones específicas de su alineación. La evaluación general combinó el reconocimiento a sus individualidades en las bandas con las dudas sobre la efectividad en el área de anotación.

Debilidades en el ataque y el factor James Rodríguez

Respecto a la conformación de la línea ofensiva, el periodista argumentó que el equipo carece de un referente central con el rendimiento necesario para las fases definitivas, a pesar de contar con extremos de nivel internacional.

Maldini señaló que “Colombia tiene tres o cuatro jugadores que están entre los mejores del mundo; Luis Díaz me parece el mejor extremo izquierdo actual. Sin embargo, le falta un anotador principal; si juegan Rafael Santos Borré o Jhon Córdoba, no considero que alcancen el nivel requerido”.

Maldini destacó la participación de James Rodríguez en la última Copa América; sin embargo, resaltó que fue hace 2 años y dificilmente se verá al '10' en el mismo nivel. Foto: AP

El comentarista también se refirió al estado físico de James Rodríguez, comparando su situación con la de Lionel Messi debido al impacto de competir en ligas de menor exigencia. El especialista recordó que el mediocampista tuvo un desempeño sobresaliente en la pasada Copa América mediante el cobro de jugadas de laboratorio, pero advirtió que su ritmo actual es distinto.

Maldonado manifestó no creer que “James Rodríguez vaya a llegar al nivel que el equipo necesita. Cuando el partido aumenta de velocidad, le cuesta mucho; por eso no se consolidó en España con el Rayo Vallecano, luego fue a México y ahora está en la liga de Estados Unidos. La dependencia hacia el volante puede perjudicar al grupo”.

Comparación regional y proyecciones en la fase de grupos

En el plano defensivo, el cronista destacó las condiciones del lateral derecho Daniel Muñoz. Sin embargo, al realizar un paralelo en la región, argumentó que Ecuador cuenta con una estructura colectiva superior en la retaguardia, lo que otorgaría el favoritismo a los dirigidos por Sebastián Beccacece en un enfrentamiento directo.

El español dio como favorita a la selección de Ener Valencia, sobre la de James Rodríguez. Foto: Getty Images

En cuanto al desarrollo del calendario del torneo, Maldonado pronosticó que Colombia se clasificará a la siguiente ronda ocupando la segunda posición del Grupo K. Según este cálculo, el liderato quedaría en manos de Portugal, mientras que Uzbekistán y la República Democrática del Congo quedarían eliminados.

Para las llaves de eliminación directa, el esquema del analista ubica a Colombia enfrentando a Croacia en la ronda de 32 equipos. Maldini sostuvo que la Selección lograría superar este cruce para avanzar por cuarta vez en su historia a los octavos de final, donde finalmente quedaría eliminada ante España.

Dependerá mucho del sorteo que la Selección Colombia pueda avanzar a otra ronda, puesto que si se consigue el primer puesto en el grupo, podría enfrentarse a rivales de menor nivel.

Pero según cómo se dé el sorteo, según la predicción de Maldini, podría enfrentarse a Argentina en los cuartos de final, en lo que sería uno de los partidos más importantes en la historia del futbol colombiano.