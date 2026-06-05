Colombia vs. Jordania: inteligencia artificial predice ganador, marcador y jugadores que anotan

A San Diego, Estados Unidos, llegó la Selección Colombia con miras al último partido amistoso ante Jordania, el cual se jugará este próximo domingo, 7 de junio, a las 6 p. m.
Después de lo que fueron un par de semanas de campamento de preparación en territorio nacional, el elenco cafetero fue despedido por el presidente Gustavo Petro en Catam y, tras la foto, despegaron con rumbo a Norteamérica.
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En el hotel de concentración se vio afluencia masiva de colombianos que esperaban por ver a sus ídolos, pero se llevaron una decepción tras el cierre de las puertas en la cara luego de que entrase el bus que transportó a la Selección Colombia.
En suelo estadounidense, se espera que el equipo al mando de Néstor Lorenzo realice entrenamiento este viernes y luego otro el sábado para ultimar detalles de lo que será la última prueba antes del debut contra Uzbekistán.
Pronóstico de la IA vs. Jordania
Será la segunda vez que Colombia se vea las caras con Jordania. Dicha nación es debutante en la cita orbital, lo que le da cierto favoritismo a la Tricolor para ganar en ese juego amistoso del próximo domingo, 7 de junio.
A la inteligencia artificial se le consultó sobre un pronóstico para dicho amistoso. ChatGPT se inclinó por una victoria de Colombia, que repetiría resultado y ganaría por diferencia de dos goles, como ya lo hizo ante Costa Rica el pasado lunes en Bogotá.
“Colombia 3-1 Jordania”, fue el marcador que entregó al IA. Adicional, señaló que las anotaciones serían obra de:
- Luis Díaz
- Jhon Arias
- Luis Suárez
Y para Jordania, el encargado de marcar sería Mousa Al-Tamari, que milita en Stade Rennes F. C. de la Ligue 1 de Francia.
En cuanto al trámite del juego, al término del primer tiempo ya estaría siendo ganador del juego Colombia por 1-0. Otro dato adicional que entregó la IA fue la figura del partido, que —señaló— sería Luis Díaz (Bayern Múnich).
Adicionalmente, el sistema entregó los motivos por los que ve mejor al equipo colombiano para ganar esa última prueba antes de la Copa del Mundo:
- Colombia llega como una selección más consolidada y con mayor profundidad de plantilla de cara al Mundial.
- Jordania disputará su primera Copa del Mundo y depende mucho del desequilibrio de Al-Tamari en ataque.
Cambios en la nómina de Lorenzo
Lorenzo ya probó ante Costa Rica una nómina con algunos jugadores de sus 26 convocados que no venían siendo titulares, caso tal de Cucho Hernández, Willer Ditta, Carlos Andrés Gómez, entre otros.
Para ese partido con Jordania lo que se cree es que nuevamente haya un 11 con variantes. Algunas de esas podrían ser la inclusión de Daniel Muñoz en lugar de Santiago Arias, también la de Jhon Lucumí por algún central o que regrese a la titular Luis Javier Suárez.
James Rodríguez es la gran incógnita; si bien se le ha visto entrenarse a la par de sus compañeros en los días pasados, el DT de Colombia dijo que lo llevarían de a poco hasta que logre un ritmo de competencia promedio para poder estar en el Mundial.