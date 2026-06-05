Comunicado de la FCF por “interpretaciones” en evento de despedida de la Selección Colombia y Gustavo Petro

No cesa la polémica alrededor de la Selección Colombia tras el evento de despedida junto al Presidente de la República, Gustavo Petro. Señalamientos en contra de James Rodríguez por alguna conducta se han elevado de tono, al punto de que se informan supuestas amenazas en contra del 10.

Justo por el revuelo que estaría teniendo todo, es que la Federación Colombiana de Fútbol en las últimas horas de este viernes ha decidido emitir un comunicado para rechazar ”esas interpretaciones y comentarios surgidos".

Así fue el saludo de Gustavo Petro con James Rodríguez y Luis Díaz en la despedida de la Selección Colombia

Comunicado de la FCF

En la misiva que fue difundida a SEMANA, el organismo rector puntualiza sobre esas versiones que han surgido sin comprobación alguna.

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública, su posición frente a las interpretaciones y comentarios surgidos con ocasión de la entrega del pabellón nacional a la delegación deportiva que representará a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026″, dice el encabezado del texto a la opinión pública.

“La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”.

“En ese sentido, rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”.

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