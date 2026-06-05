Colombia vs. Jordania: canal y hora para ver el último amistoso antes del Mundial 2026

Este domingo, 7 de junio de 2026, la Selección Colombia estará disputando su último amistoso preparatorio para la Copa del Mundo. Luego de recuperar la confianza con su victoria ante Costa Rica, el combinado nacional se prueba ante Jordania.

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El partido se llevará a cabo en el Snapdragon Stadium de San Diego (California), en Estados Unidos, país anfitrión del Mundial 2026.

El horario oficial quedó establecido para las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), es decir, a las 4:00 p. m. locales en San Diego.

La transmisión oficial del amistoso entre Colombia y Jordania estará a cargo de Caracol TV y Canal RCN en su señal principal. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguirlo en YouTube, Ditu o la app Canal RCN.

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Jordania viene de caer contra Canadá (2-0) en su primer amistoso de junio y debería ser un rival accesible para la Selección Colombia, que le saca 50 puestos de diferencia en el ranking de la FIFA.

La Tricolor marcó tres goles frente a Costa Rica, obra de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. La idea del cuerpo técnico es continuar por esa senda victoriosa, aunque el primer objetivo es probar alternativas y darle rodaje a todos los convocados.

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“El balance es positivo, tenemos que mejorar muchas cosas, pero con el correr de los días, de estar juntos y de equiparar físicamente a los que llegaron últimos, tengo fe de que vamos a estar muy bien”, dijo Néstor Lorenzo en su más reciente atención a medios.

Portugal, Uzbekistán y RD Congo, rivales de Colombia en el Mundial 2026, estarán muy atentos a cada falencia que se pueda ver de la Tricolor en este último amistoso preparatorio.

Por eso es tan importante dejar una buena imagen y seguir marcando goles para sacarse la presión de los resultados. La Selección Colombia se ha trazado un objetivo en esta Copa del Mundo: superar los cuartos de final de Brasil-2014.

Contador Mundial FIFA 2026

La esperanza está puesta sobre el gran nivel con el que llega Luis Díaz tras su gran temporada de ensueño con el Bayern Múnich, la capacidad goleadora que demostró Suárez en Portugal y esa solidez defensiva que se le vio a Colombia en gran parte del proceso de Lorenzo.

Las cartas ya están echadas para la Tricolor, que enfrentará a Jordania este domingo y luego se verá las caras frente a Uzbekistán en el primer partido del Mundial (17 de junio).

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