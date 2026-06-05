De salida va jugador de Colombia que estará en el Mundial 2026: club no lo tendría en cuenta

Kevin Castaño logró colarse en el grupo de 26 jugadores que Néstor Lorenzo llevó al Mundial 2026 para representar a la Selección Colombia.

Dicho elemento no jugó la temporada que se esperaba en River Plate, fue poco regular y, adicionalmente, estuvo inmerso en algunas versiones de líos extradeportivos.

Marcelo Gallardo en su momento fue el técnico que apostó por él para llevarlo al millonario. Con el ‘Muñeco’ como DT mantenía sumando minutos, pero desde la llegada del ‘Chacho’ Coudet su presente fue cambiando notoriamente.

Kevin Castaño ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los meses en River Plate. Foto: AFP

Justo por esa falta de ritmo, continuidad y minutos jugados en River fue que se le criticó a Lorenzo que lo llevase a la Copa del Mundo. Por más que fuera del proceso, un jugador sin regularidad no debería ser llevado al equipo nacional, y menos para una evento tan importante.

A fin de cuentas, Castaño se reportó en Selección, hizo parte durante el remate del amistoso de Colombia vs. Costa Rica y también de la delegación que este viernes ya está instalada en San Diego, Estados Unidos, con miras al amistoso del próximo domingo con Jordania.

Dicho día puede que Castaño tenga más minutos que en días pasados. Lorenzo se decantó por Gustavo Puerta como acompañante de Richard Ríos en zona medular, pero esta vez le daría chance al de River Plate para acumular minutos.

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A Castaño lo despacharían en Argentina

Mientras Lorenzo le da chances, en el cuadro de Buenos Aires cada vez parece tener menos. Según los reportes de la prensa deportiva de Argentina, el volante estaría en la lista de salidas que prioriza la directiva de los riverplantenses.

“El director deportivo Pablo Longoria ya les notificó a Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Maxi Salas que no serán tenidos en cuenta y ya buscan salida de River. Castaño va en el mismo camino", escribió Juan Balbi, de ESPN.

A su vez, hizo mención de un nombre que le interesa a Atlético Nacional y es el del portero Franco Armani: “Entre Armani y Centurión saldrá uno. Pezzella en sus condiciones actuales no sigue y deberán negociar”.

También pareciese que River estudia que Juan Fernando Quintero, de Selección Colombia y que está con Castaño en el Mundial, siga: “El Mundial demora lo de Juanfer y Kendry Páez”.

Juan Fernando Quintero, de River Plate Foto: Getty Images

“Bustos, Lencina y Subiabre correrán desde atrás y se evalúan propuestas. Lo propio Maxi Meza, pero con contrato hasta diciembre. Galarza vuelve y se va. Se esperan buenas ofertas por Rivero y Colidio”, sobre otros del plante que están en discusión.

‘Chicho’ Serna le tiró a Castaño

Al ser consultado sobre el llamado de Castaño para la cita mundialista, Chicho no ocultó su opinión: “En Colombia pegó muy duro, muy fuerte la convocatoria de Kevin Castaño, pero es un hombre de la confianza del entrenador”.

”Kevin no tiene agresividad para recuperar, no pega patadas y aunque el VAR exista, siempre se tiene que tener a uno que pegue una patadita, los equipos grandes no se pueden dar el lujo de no tener un jugador en esa posición”, fue como resumió la crítica hecha.