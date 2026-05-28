Con esto salió River Plate por caso JuanFer Quintero: pronunciamiento por su sonada salida

Juan Fernando Quintero ya tiene historia con River Plate. Su segundo ciclo se ha dado, luego de haber brillado en el primero con actuaciones memorables como la final de Copa Libertadores ante Boca Juniors.

Después de merodear el balompié argentino estando en Racing, pasar a Colombia a hacer escala, se fue nuevamente al millonario con el aval de Marcelo Gallardo, su ‘papá’ deportivamente hablando.

Marcelo Gallardo, extécnico de River Plate, junto a Juanfer Quintero y Kevin Castaño. Foto: Getty Images

Dicho entrenador tuvo que salir hace un par de meses, tras no lograr consolidar una misma idea atractiva como en años pasados. Para no dañar su imagen exitosa, el DT se fue y dejó a Quintero huérfano.

Al cargo llegó Eduarto Coudet, quien no lo ha borrado, pero tampoco le ha dado la continuidad que se esperaba. En Liga Argentina durante el último semestre tuvo 14 apariciones, con dos goles y la misma cantidad de asistencias.

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Aunque era calificado habitualmente por encima del promedio, no terminó de convencer al entrenador para que lo pusiera de titular fijo.

En las últimas horas ante dicha situación, se hizo referencia a una posible salida tras el Mundial 2026. Su destino según los reportes, estaría en la MLS de los Estados Unidos.

River Plate frena los rumores

Quintero no hizo parte del partido más reciente de River en Copa Sudamericana. El juego se llevó a cabo el miércoles, pero el 10 ya estaba planillado para sumarse a la Selección Colombia que irá a la Copa Mundo.

Ante este panorama y las versiones de que jugó su último partido en pasado fin de semana, salió Coudet a aclarar que, hasta ahora, no conoce de una partida del volante fuera del elenco riverplatense.

¿EL CHACHO COUDET TUVO DIFERENCIAS CON JUANFER QUINTERO? El entrenador se refirió a los rumores surgidos durante la semana. pic.twitter.com/Mq4gBllIkR — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

“No lo entiendo, que Juanfer no estuviese en este partido (vs. Blooming) lo sabíamos desde el jueves. Al otro día del partido de Copa con Bragantino ya hemos charlado y se sabía desde ahí”, zanjó inicialmente.

“El lunes estuvimos charlando porque tengo una gran relación con él, debe ser con el tipo que más hablé, de los jugadores, desde que he llegado. Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina el lunes. Y al otro día me desayuné con que estábamos peleados, con que había un maltrato. La verdad, no sé cuál es el objetivo”, fue depurando sobre supuestas falsas noticias que se dieron.

“Es un jugador que es tenido en cuenta, para nada me dijo que se iba a ir ni mucho menos, ni yo decirle que se tenía que ir. Las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron", precisó del caso en cuestión.

Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez, de la Selección Colombia Foto: Icon Sportswire via Getty Images

“Estaba claro desde el jueves, he hablado con el entrenador de la Selección Colombia también (…) Yo no puedo intervenir en lo que se dice, en los rumores, sí te digo que no son reales”, terminó el DT con la versión al respecto.

Aunque ahora se diga eso, semanas atrás el representante de JuanFer dio a entender que no se encontraban a gusto y que existía la posibilidad de un cambio de aires una vez acabara la participación con la Tricolor en el Mundial.