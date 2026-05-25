Juan Fernando Quintero dejaría River Plate por otro histórico club: arde polémica con Coudet

Son días oscuros en River Plate. El millonario viene de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el pasado 24 de mayo, por 3-2. Como si fuera obra del destino, el elenco de Buenos Aires se vio derrotado ante el mismo rival que lo mandó a la segunda división en 2011.

Juan Fernando Quintero, salvador de River: heroica jugada evitó la debacle en Copa Sudamericana

El colombiano Juan Fernando Quintero, referente histórico de River Plate, también está en el ojo mediático de la prensa argentina. Su técnico, Eduardo Coudet, apenas le dio ingreso a los 88′ de la final, cuando ya Belgrano lo ganaba por 3-2.

A pesar del poco tiempo en cancha, JuanFer hizo un par de centros y pases que acercaron a River al empate, aunque no ocurrió. Entre la frustración y lo poco que pudo hacer, la prensa argentina revela que la relación entre Quintero y Coudet está rota.

Juan Fernando Quintero suena para volver a Racing

A Quintero no le habría gustado que Coudet lo ingresara tan poco tiempo al campo ante Belgrano, pero parece que la relación viene mal desde hace tiempo, cuando el Chacho asumió la dirección técnica del cuadro millonario. Por eso, JuanFer estaría buscando su salida de River Plate.

Y todo apunta a que Quintero tiene mercado, pues detrás de él aparecería Racing de Avellaneda como posible interesado en sus servicios. Sería el regreso del colombiano al cilindro, pues ya jugó allí e hizo historia.

Con Racing, Juan Fernando Quintero ganó la Copa Sudamericana 2024. Foto: Getty Images

Toty Pinto, periodista cercano a la actualidad de Racing Club, lo reveló por medio de redes sociales: “Juan Fernando Quintero jugará su último partido en River en el Monumental ante Blooming. Tiene decidido irse”.

Y añadió: “Fue ofrecido y está en carpeta para volver a Racing. Se deben resolver diferencias que quedaron de su salida y pretender un salario menor al que percibe en River”.

Juan Fernando Quintero jugará su último partido en River en el Monumental ante Blooming. Tiene decidido irse.



Fue ofrecido y está en carpeta para volver a Racing. Se deben resolver diferencias que quedaron de su salida y pretender un salario menor al que percibe en River pic.twitter.com/wb3Q1wRXSw — Toty (@Totypintosok) May 26, 2026

Por su parte, Olé informó la actualidad del tema Quintero-Coudet: “Juanfer es tan referente y está tan protegido por Madrid que ni el cruce fuerte con hinchas en el partido con San Lorenzo dañó la relación. Su manager, Rodrigo Riep, avisó la semana pasada que no se sabía qué pasaría con él luego del Mundial. Y ahora todo apunta a que se irá porque cree que Chacho no lo tiene muy en cuenta y su presencia en el banco incomoda a todos”.

Además, añaden que el colombiano “está frustrado y descontento con su situación”. Por tanto, es muy probable que después del Mundial 2026, al que está convocado con la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero tome nuevos rumbos en su carrera deportiva, ya sea en Racing, como filtran desde Argentina, u otro club.