Este es el tiempo de baja que tendrá Lionel Messi por lesión: sonríe Argelia y se preocupa Argentina

Inter Miami paralizó al mundo tras informar que el astro argentino Lionel Messi sufrió una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo obligó a abandonar el partido del domingo pasado por la MLS y que enciende las alarmas en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

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A menos de tres semanas del Mundial 2026, donde Argentina defenderá el título ganado en Catar hace cuatro años, Lionel Messi activó las alarmas al pedir el cambio durante el partido del Inter Miami ante Philadelphia Union. El considerado mejor jugador del mundo sufrió molestias en la pierna izquierda y la preocupación no se hizo esperar.

Sobre el incidente, Inter Miami señaló que “el capitán de Inter Miami CF tuvo que retirarse del terreno de juego debido a una molestia física” y agregó que se sometió a pruebas médicas complementarias que arrojaron el diagnóstico. Se preciso que los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina Foto: Getty Images

Habitualmente, una fatiga muscular puede tener solución pasados unos días de reposo y poco esfuerzo físico, evitando lesiones un poco más graves. No se sabe con exactitud el grado de la sobrecarga, pero seguramente Messi no durará más de un mes fuera de las canchas.

Los 30 días es el plazo máximo si se habla de un diagnóstico grave y con más tratamiento médico (contractura), además si el tema ya se traslada hacia algo lumbar. Lo que se conoce es que su pierna izquierda se vio afectada, sin ningún otro rasgo en otra extremidad. Inter Miami y la Argentina se concentran en la evolución del jugador.

Lionel Messi prioriza el Mundial 2026

Si se señala una sobrecarga moderada, se estaría hablando de un tiempo máximo de dos semanas, contando el arduo proceso fisioterapéutico y la readaptación deportiva, lo que le colocaría en convocatoria para el primer juego.

Ya si la sobrecarga es mucho más leve, se estará hablando de una recuperación total de una semana, sumando la readaptación deportiva. Messi ya deja a un lado la competencia en Inter Miami y entra de lleno en la concentración de Argentina para estar listo en el juego contra Argelia, por la primera fecha del Mundial 2026, en Kansas City.

Ante la prensa estadounidense, el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, había restado importancia al percance de la superestrella de Argentina y lo tildó de “fatiga”. Si el tema empeora, que parecería difícil, el partido ante Argelia podría tenerlo en la suplencia, pero todo dependerá de la evolución médica.