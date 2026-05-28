Camila Osorio se derrumbó en plena cancha tras pasar a tercera ronda del Roland Garros: histórico

La colombiana María Camila Osorio, número 86 del ranking femenino del tenis, rompió uno de sus límites personales al pasar por primera vez a tercera ronda en Roland Garros este jueves en París.

Osorio, la esperanza que le queda a su país en los cuadros individuales del único Grand Slam anual sobre tierra batida, ganó en un competido duelo de segunda ronda a la kazaja Yulia Putintseva (76ª) por 7-5, 6-7 (6/8) y 7-5.

Se ganó así el derecho a jugar en la siguiente etapa, con un boleto a octavos de final como objetivo, contra la rusa Anna Kalinskaya (24ª).

Camila Osorio sigue en pie en busca de las fases finales de Roland Garros. Foto: Getty Images

Osorio, de 24 años, había quedado eliminada en la segunda ronda de Roland Garros en tres ocasiones (2022, 2023, 2024), sin poder hasta ahora llegar a la tercera etapa de la competición.

Iguala además su mejor actuación en un Grand Slam, que era la tercera ronda de Wimbledon en 2021.

En las instalaciones de Roland Garros sí que había llegado una vez a la tercera ronda, pero fue en el torneo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Quedó entonces eliminada en esa fase, por lo que aspira ahora a seguir elevando su techo en la capital francesa.

Egan Bernal sacudió el Giro de Italia 2026: se atrevió en la etapa 18 y rozó la victoria

Lágrimas de felicidad para Osorio

Inmediatamente después de haber ganado su partido, la cucuteña se dejó ganar de sus sentimientos y lloró por el triunfo histórico que logró.

En su carrera es la primera vez que logra dicha gesta en tierras galas; previamente había podido llegar hasta segunda ronda, pero esta vez dio un paso más en busca de seguir soñando por el título en Francia.

🥹😭 María Camila Osorio Serrano - en tercera de #RolandGarros pic.twitter.com/GlH5DRYdbl — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) May 28, 2026

De acuerdo con la información del perfil de Fabián Valeth, de Match Tenis: “Luego de nueve años una colombiana vuelve a la tercera ronda en París, tras haberlo hecho Mariana Duque en 2017″.

Reacción de Camila a su gesta

En declaraciones entregadas a ESPN, la tenista nacional se lamentó por haber tenido múltiples oportunidades de ganar y no poderlas aprovechar.

“Pude haber pegado más, pero sabía que tenía otra oportunidad en el tercero”, sentenció luego de haber llevado el partido a tres sets.

🇨🇴 ¡Vamos Camila! Osorio explicó los motivos de sus lágrimas y cómo llevó el partido.



📺 Mirá #RolandGarros en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/Af1zCZ0ZJZ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 28, 2026

Si bien al término del segundo parcial no ganó, su cabeza no le jugó en contra. “Me mantuve enfocada en lo que tenía que hacer”, confesó.

Sobre el apoyo recibido en las gradas por su familia y colombianos presentes allí: “Hermosísimo sentir el apoyo de la gente. Es muy importante”.

Histórico título para Camila Osorio en el WTA 125 de Malina: así fue el punto para ser campeona

Fecha de la tercera ronda

Para este sábado, 30 de mayo, está previsto que la raqueta colombiana juegue su tercer partido en Ronald Garros.

Aún no está definida oficialmente la hora, pero sí la rival y el día en que buscará el acceso a la ronda de octavos de final del cuadro principal del segundo Grand Slam del año.

*Con información de AFP.