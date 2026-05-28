Cuatro meses después del fallecimiento de Yeison Jiménez, su familia, en medio de su duelo, se ha mostrado más unida que nunca con el propósito de mantener vivo su legado y los proyectos por los que tanto luchó.

De hecho, en los últimos días se han viralizado videos de artistas emergentes que han decidido participar en el reality convocado por su banda para escoger una nueva voz principal, sin que esto sea visto necesariamente como un reemplazo.

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Por otro lado, Lina Jiménez, la hermana mayor del fallecido intérprete de música popular, apareció en un video hablando de otro ambicioso proyecto que tenía planeado Yeison y que, aunque desafortunadamente no pudo realizar en vida, ahora se está haciendo realidad.

Según sus revelaciones, se trata de “un lugar nació de la visión, el amor y los sueños de Yeison”, y que hoy su familia se encarga de remodelarlo tal como él lo imaginó, pues según Lina, alcanzó a dejar escrito cómo quería cada rincón de este paraíso en Mariquita.

“Les voy a mostrar el hotel Yei J. Campestre aquí en Mariquita, Tolima. Este hotel mi hermano lo compró el 5 de febrero del 2025 y obviamente estaba un poquito dejado”, relató con sinceridad Lina, dejando ver los espacios del lugar.

Posteriormente, explicó que el cantante tenía planeado expandir el espacio y mejorar algunos detalles: “Él decidió adquirir este lote, agrandarlo, ponerle parqueaderos, sacar las habitaciones nuevas. Todas las remodelaciones quedaron por escrito y se está siguiendo aquí al pie de la letra como él lo dejó en su momento”, explicó.

Antes de hablar sobre las comodidades del lugar, pensado para familias que buscan un espacio para compartir y tener todo al alcance, la joven aprovechó para recordar que ahora su propósito es sacar adelante todos esos proyectos que su hermano no logró cumplir, pero que siempre soñó y dejó claro cómo quería realizarlos.

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“Nosotros como familia queremos seguir trabajando sacando todos sus proyectos adelante para que su legado nunca muera”, concluyó, extendiendo una calurosa invitación a visitar el lugar.

Aparte del reality y este proyecto en remodelación, la familia de Yeison Jiménez también lanzó recientemente una colección de gorras y balones con temática del Mundial, pues según han revelado, todo fue previamente planeado por el artista, que durante su trayectoria musical también se destacó como empresario.

Pese a que apenas tenía 34 años, el intérprete de ‘El Mejor Caballo’ logró construir un sólido portafolio de empresas y bienes que ahora su esposa, hermanos, madre y otros seres queridos tratan de mantener y fortalecer.