Por primera vez, Esperanza Gómez compartió foto de su esposo, quien falleció tras batallar contra el cáncer

A mediados de mayo, Esperanza Gómez se convirtió en tendencia en redes sociales tras hablar en una entrevista sobre dos dolorosas pérdidas que sufrió a finales del año pasado e inicios de 2026.

La primera de ellas fue la de su esposo, llamado Ernesto, quien, según sus declaraciones, falleció el 30 de octubre de 2025 tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer.

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“Venía en una etapa bastante fuerte por ese tema; sobre todo el que más me afectó fue la pérdida de mi pareja”, comentó en diálogo con los locutores de Los 40 Colombia.

La actriz dijo que, hasta ese momento, nunca había hablado en público sobre el tema, pero fue una situación que la afectó mucho emocionalmente, llegando a pasar por una crisis de depresión y ansiedad.

“Mi esposo tenía cáncer, empezó en una lucha muy fuerte de cáncer y a mí la enfermedad de él obviamente me afectó demasiado, aparte de eso otros problemas que también tenía yo de salud”, agregó.

Aunque la segunda pérdida fue la de su madre, el 17 de abril de este 2026, Esperanza Gómez afirmó que lidiar con la ausencia de su esposo ha sido un proceso mucho más difícil, pues lo describió como una persona que siempre le mostró un apoyo incondicional, sin señalar o juzgar su pasado y mucho menos su presente.

Esperanza Gómez reveló foto de su fallecido esposo

De hecho, en una reciente entrevista para la cadena radial La Kalle, la actriz volvió a recordarlo y se refirió a él como un hombre “normal”, alejado del mundo del espectáculo, pero bastante seguro de sí mismo, detalle que siempre le llamó la atención.

De acuerdo con sus declaraciones, fueron esas cualidades de confianza y autenticidad las que marcaron su relación.

Esperanza Gómez mostró por primera vez foto de su esposo fallecido Foto: Instagram @lakalle

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Debido a la curiosidad de muchos sobre cómo era el hombre que ganó su corazón y con quien estuvo varios años sin mostrar su identidad, Esperanza Gómez decidió compartir, por primera vez, una foto de los dos.

“Su seguridad era una de las cosas que yo más admiraba porque era un hombre supremamente inteligente, y aparte de eso era muy seguro. Él se sentía King Kong, pese a que era medio panzón, frente a esos hombres con las chocolatinas marcadas y sus bíceps”, expresó Gómez, elogiando también su piel como uno de los aspectos que más la cautivaban.