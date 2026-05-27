Sonia Restrepo y Diva Jessurum lideran el jurado para elegir la ‘nueva voz’ del fallecido Yeison Jiménez

Tras varias semanas de expectativa y dudas en redes sociales sobre la continuidad del proyecto, la búsqueda de la nueva voz para la agrupación musical de Yeison Jiménez ha iniciado de manera oficial. El proceso de selección, orientado a encontrar el talento que acompañará a la banda del fallecido artista de música popular, sorprendió al público con la integración de su esposa, Sonia Restrepo, como parte del panel calificador.

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En declaraciones concedidas a la emisora La Kalle, Restrepo compartió sus primeras impresiones sobre el nivel de los participantes y el impacto emocional de las jornadas de audición.

“Hemos visto mucho talento, muchas personas que han venido de diferentes partes del país. Es muy bonito tener la posibilidad de ver chicos tan talentosos, escuchar su voz, ver su talento y destreza; me causa mucha emoción y la verdad me remueve muchas fibras”, afirmó Restrepo durante la entrevista.

Junto a ella, la mesa de jurados cuenta con la participación de la periodista y presentadora de entretenimiento Diva Jessurum, cuya función aporta el criterio técnico, de proyección de imagen y de comunicación requerido para los escenarios masivos.

“Impresionada con el talento tan enorme que hay en Colombia con el amor por la música popular, por la variedad de voces, la variedad de propuestas. De verdad es increíble este paseo mágico que hacemos por Colombia en una sola tarde”, señaló la presentadora, enfatizando la aparición de talentos impresionantes.

Uno de los puntos analizados por las evaluadoras fue la notable participación de mujeres en la convocatoria, un espacio históricamente dominado por voces masculinas en los roles de acompañamiento de bandas populares. Restrepo manifestó su entusiasmo al respecto, declarando: “Me encantan las mujeres que se arriesgan, las mujeres fuertes, las mujeres seguras de sí mismas que muestran su talento. Son muy lindas, talentosas, carismáticas y con una voz muy bonita; muy completas como artistas”.

Por su parte, Jessurum admitió que la convocatoria no especificaba restricciones de género, aunque el imaginario colectivo preveía una asistencia mayoritariamente masculina. “Yo no esperaba encontrar mujeres aquí y qué fuerza escénica tan impresionante la de las chicas que se han presentado, y además qué valentía”, añadió.

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El comité evaluador se completa con figuras técnicas de la industria, entre las que destaca el productor Johan Úzuga, corresponsable de éxitos comerciales del artista como el sencillo Aventurero. Úzuga vinculó el proceso de los aspirantes con los inicios de la propia agrupación: “Cuando hicimos tantos éxitos con Yeison Jiménez, también éramos soñadores igual que estos muchachos; estamos muy contentos de ver tanta gente que cree en la música de Yeison”.

El pasado sábado 10 de enero,el cantautor y compositor colombiano del género popular, Yeison Jiménez Galeano, falleció a sus 34 años luego de que la avioneta en la que se movilizaba desde el municipio de Paipa, en Boyacá, hasta Marinilla, Antioquia, presentara problemas minutos después de que se realizara el despegue.presentara problemas minutos después de que se realizara el despegue.

Las audiciones continuarán durante los próximos días para definir los nombres de los finalistas que se incorporarán a la estructura musical de la agrupación.