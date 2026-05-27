Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de mayo; advertencias para cada signo

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el jueves 28 de mayo, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries atravesará una etapa de transformación en el hogar. Mudanzas, remodelaciones o cambios familiares podrían generar cierta inseguridad al inicio, aunque terminarán siendo positivos.

Números de la suerte: 23, 6 y 40.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro vivirá cambios importantes que podrían abrir nuevas oportunidades personales y profesionales. La clave estará en aprovechar el apoyo de personas cercanas y mantenerse enfocado en sus metas.

Números de la suerte: 9, 32 y 5.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las energías favorecerán cambios relacionados con la salud y el bienestar emocional. Será importante abandonar hábitos negativos y mejorar la relación con familiares y amistades.

Números de la suerte: 6, 10 y 8.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La creatividad y el buen gusto estarán muy presentes para Cáncer. Sin embargo, el horóscopo advierte sobre gastos innecesarios y compras impulsivas que podrían afectar las finanzas.

Números de la suerte: 19, 4 y 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo tendrá mayor control sobre sus decisiones personales y comenzará a cumplir metas importantes. El amor también traerá momentos de encanto y estabilidad.

Números de la suerte: 29, 5 y 7.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo sentirá deseos de hacer muchas actividades al mismo tiempo. La advertencia principal será evitar el exceso de trabajo y procurar descansar lo suficiente para no afectar la salud.

Números de la suerte: 50, 23 y 41.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será un momento de resultados para Libra. Todo dependerá del esfuerzo realizado durante los últimos meses, por lo que este signo deberá analizar cuidadosamente sus decisiones futuras.

Números de la suerte: 13, 6 y 50.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las oportunidades económicas comenzarán a aparecer para Escorpio después de un periodo complicado. Sin embargo, será fundamental pensar bien cada decisión antes de elegir un nuevo camino.

Números de la suerte: 27, 3 y 11.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario buscará estabilidad tanto en el amor como en el trabajo. Las energías favorecerán el fortalecimiento personal y la capacidad para poner límites a quienes antes se aprovechaban de su bondad.

Números de la suerte: 6, 21 y 8.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones sentimentales atravesarán una etapa positiva. Quienes están en pareja vivirán cambios favorables y quienes están solteros podrían encontrar nuevas oportunidades en el amor.

Números de la suerte: 39, 12 y 17.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones personales se fortalecerán para Acuario. El horóscopo señala que podrían darse conversaciones importantes relacionadas con compromisos y acuerdos sentimentales.

Números de la suerte: 18, 6 y 15.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis deberá actuar con cautela antes de tomar decisiones relacionadas con negocios o inversiones. La prudencia será fundamental para proteger la estabilidad económica.

Números de la suerte: 43, 4 y 11.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.