Fichaje de última hora en Selección Colombia: Lorenzo ‘convocó’ un elemento más para el Mundial 2026

Sigue la preparación de la Selección Colombia hacia el Mundial 2026. En Bogotá, con un grupo ya numeroso de jugadores la Tricolor ha realizado prácticas diarias bajo el mano de Néstor Lorenzo.

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James Rodríguez, Richard Ríos, los tres arqueros convocados (Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina) ya hacen parte. Se está a la espera del arribo de Luis Díaz en las próximas horas.

Para el próximo domingo está previsto que la delegación esté completa, con los 26 elegidos, quienes tendrán el reto el próximo lunes del partido amistoso ante Costa Rica en El Campín.

Fichaje de última hora en Selección Colombia

Sorpresivamente en las últimas horas se supo que a la concentración de la Tricolor no solo llegarán los jugadores que restan, sino también un ‘fichaje’ más para el cuerpo técnico en cabeza del argentino.

Se trata del entrenador de la Selección Colombia Sub-17, Freddy Hurtado. Quien haya sido campeón del Sudamericano con los nacionales, estará acompañando a Lorenzo y su cuerpo técnico en la Copa del Mundo que se avecina.

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, fue quien dio a conocer dicha incorporación para el seleccionado de Mayores: “Freddy Hurtado formará parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia durante el Mundial”.

“El entrenador chocoano, campeón Sudamericano Sub-17, se une así al staff de Néstor Lorenzo para la cita ecuménica con un rol a determinar”, suma detalles al respecto.

Cambios en el CT de Colombia

Un nuevo rumbo tomará la carrera de Luis Amaranto Perea tras la Copa del Mundo 2026, en la que será asistente técnico de Néstor Lorenzo. Para el exjugador, le ha llegado la oportunidad de ser DT en propiedad de un club grande del FPC.

Se trata de Independiente Medellín, que lanzó por el que pertenece a la Federación Colombiana de Fútbol hasta lograr convencerlo de tomar las riendas del poderoso.

En un comunicado oficial, el cuadro de Antioquia oficializó el anuncio: “Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín”.

“Amaranto firmará su vínculo con nuestra institución por los próximos dos años, tras cumplir y honrar sus compromisos con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo”, agregaron sobre detalles adicionales.