Este 28 de mayo será definitivo para el América de Cali y sus aspiraciones de seguir con vida en el torneo internacional en el segundo semestre del 2026. Por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el equipo rojo será local en el estadio Pascual Guerrero en la capital del Valle del Cauca.

Santa Fe venció a Peñarol, pero Platense no le ayudó: tabla de posiciones final en Libertadores

La millonada que ganó el Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma por el título de la Conference League

El partido se ve parejo contra el Macará de Ecuador, que por ahora es líder con nueve puntos y América de Cali le sigue con 8 unidades. Medirán fuerzas en el Pascual Guerrero con Tigre de Argentina al asecho, pues es tercero con 6 y jugará de local ante Alianza Atlético.

América de Cali no puede fallar en la última salida del grupo y la victoria es lo que se espera ante su público. Ya eliminado de la Liga Betplay, el equipo rojo ha trabajado en Cascajal soñando con la clasificación directa a octavos de final de la Copa Sudamericana. El técnico David González espera contar con lo mejor de su nómina para no pasar apuros.

El gigante vallecaucano viene de empatar ante Tigre por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada en la Sudamericana, logró dos victorias, un empate y una derrota, con cinco goles marcados y seis en el arco rival. El partido jugado ante Macará en Ambato (primera fecha de la fase de grupos), el ‘escarlata’ también empató 1-1.

Cabe recordar que Macará ya tiene asegurada la clasificación al menos a los playoffs de Sudamericana. Por otra parte, América sí tiene obligación de ganar para seguir vivo en el torneo de la Conmebol.

Alineaciones América de Cali vs. Macará

América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Cristián Tovar, Danny Rosero, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Tilman Palacios, Jan Lucumí, Yeison Guzmán y Tomás Ángel. DT: David González.

Macará: Rodrigo Rodríguez; Denilson Bolaños, Santiago Etchebarne, José Marrufo, Luis Ayala; José Cazares, Martín Tello; Toño Espinoza, Matías Miranda, José Klinger y Franco Posee. DT: Guillermo Sanguinetti.

Canal de TV, fecha y horario para América vs. Macará

Sexta fecha, fase de grupos:

Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Fecha y hora: 28 de mayo 2026, 7:30 p.m., hora colombiana

Canal de TV: ESPN / Disney+

Horario América de Cali y Macará, según país