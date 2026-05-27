Santa Fe venció a Peñarol, pero Platense no le ayudó: tabla de posiciones final en Libertadores

Independiente Santa Fe venció a Peñarol por 1-0 en Uruguay, este miércoles 27 de mayo, por la última fecha del grupo E en la Copa Libertadores. El tanto del triunfo cardenal fue gracias a Alexis Zapata, sobre los 12′ del primer tiempo.

QUIERE OCTAVOS DE FINAL: gol de Alexis Zapata para el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Peñarol en Uruguay por la fecha 6 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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La alegría se apoderó del banco técnico cardenal, que logró un triunfo histórico en Uruguay. Sin embargo, esa felicidad se diluyó con el pasar de los minutos, pues a la par jugaban Corinthians y Platense, en Brasil, y el calamar sorprendió.

Concretamente, Platense le ganó 0-2 a Corinthians, de visitante, siendo un resultado poco esperado y que acabó sentenciando la zona completamente.

Tabla de posiciones - Grupo E de Libertadores: Santa Fe va a Sudamericana

Así las cosas, Corinthians ya tenía asegurado su liderato y acaba en la cima con 11 puntos. Segundo quedó Platense con 10 unidades. Estos dos equipos clasifican a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por su parte, Independiente Santa Fe culmina en el tercer puesto del grupo con ocho puntos. Eso le da clasificación a playoffs de Copa Sudamericana, donde deberá vencer a un segundo de grupo, de ese torneo, si quiere entrar a octavos de final.

El gran eliminado del grupo es Peñarol. Desde hace una fecha se sabía que el equipo de Uruguay estaba sin chances de pasar a octavos de Libertadores, pero si vencía a Santa Fe en su cancha, y con su público, aseguraba Sudamericana. Al final, no ocurrió.

Santa Fe quiere su segunda Sudamericana

Hay un sabor agridulce en Santa Fe, pues hicieron la tarea en Uruguay pero la victoria de Platense los deja fuera de Libertadores. Sin embargo, el león se mete en un torneo que ya supo ganar en el pasado: la Sudamericana.

Concretamente fue en diciembre de 2015 cuando Santa Fe ganó la otra mitad de la gloria. 11 años después tratará de volver a obtener el trofeo, aunque en el medio ha tenido otras participaciones, como en 2018, cuando alcanzó las semifinales pero Junior lo sacó en dicha ronda.

Santa Fe levantando la Copa Sudamericana 2015. Foto: Getty Images

Así culmina el primer semestre de 2026 para Santa Fe: ganó la Superliga contra Junior, llegó a semifinales de Liga y, justamente, el tiburón lo eliminó, mientras que no pudo alcanzar los octavos de Libertadores y ahora entra a playoffs de Sudamericana.

Ahora, Santa Fe enfrentará a algún segundo de grupo en Sudamericana en playoffs. Si gana, entrará a los octavos de final de la competencia, y ahí tendrá que ir avanzando de cara a la gran final.