¿Qué necesita Junior ante Palmeiras para ir a Sudamericana? Atento al Sporting Cristal vs. Cerro

Junior visitará a Palmeiras, este jueves 28 de mayo, por la sexta y última fecha del grupo F en la Copa Libertadores. La hora de arranque será a partir de las 5:00 p.m. y el canal para verlo, en vivo, será ESPN.

Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

Se trata de un duelo más que clave. Palmeiras aún no tiene segura su clasificación a octavos de final de Libertadores, mientras que Junior de Barranquilla ya está eliminado del torneo, pero pelea por entrar en Sudamericana.

¿Qué debe hacer Junior, ante Palmeiras, para clasificar a Sudamericana?

Ganarle a Palmeiras de visitante y esperar a que Sporting Cristal pierda con Cerro Porteño, también fuera de casa. Si estos resultados se dan, Junior entrará a los playoffs de Sudamericana como tercero de su grupo.

Pero no parece fácil, pues Palmeiras saldrá con todo ante Junior. El elenco brasileño, con su público alentando, está a un triunfo de asegurar su clasificación a octavos. Si empata o pierde, debe estar atento a que Sporting Cristal no sume contra Cerro Porteño.

HOJE É DIA DE #LIBERTADORES, #FAMÍLIAPALMEIRAS! LUTAREMOS JUNTOS EM BUSCA DA CLASSIFICAÇÃO PARA O MATA-MATA! AVANTI! 💚🤍 pic.twitter.com/oY8tD1BuBg — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 28, 2026

Es una fecha más que decisiva para Junior, que pasa el trago amargo de haber quedado fuera de Libertadores y espera, al menos, entrar en competencia por la otra mitad de la gloria.

Si al tiburón se le da la entrada a Copa Sudamericana, allí enfrentará a algún segundo de grupo de dicho torneo. Quien gane esa llave clasificará a octavos de final, y ahí arrancará el camino hasta la llave definitiva.

Junior, con dos compromisos vitales por delante

Apenas se acabe su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Junior entrará en modo final de Liga BetPlay. Alfredo Arias y sus dirigidos empezarán a preparar la gran final del torneo local contra Atlético Nacional.

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La ida será el 2 de junio en el estadio Romelio Martínez y con los hinchas de Junior haciendo de locales. La vuelta se desarrollará el 8 del mismo mes, en el Atanasio Girardot de Medellín.