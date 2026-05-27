Golpe bajo al Junior de Barranquilla: Alfredo Arias es noticia faltando pocos días para la final

A puertas de disputar una final contra Atlético Nacional, el ambiente cambió para el Junior de Barranquilla. Alfredo Arias estaría pensando en irse sin importar cómo termine el primer semestre de la Liga BetPlay.

Así lo informó el periodista José Hugo Illera, que cubre la actualidad del cuadro rojiblanco para Win Sports. “Creo que el profe Alfredo Arias tiene los días contados en Barranquilla”, informó.

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“Puede tener una buena oferta y, como se le acaba el contrato, podría irse”, agregó.

El estratega uruguayo llegó a Junior a mediados del año pasado y fue campeón en cuestión de unos meses. La dirigencia le dio su respaldo para este torneo, sin saber que lograría meterse a otra final con posibilidad de ser bicampeones.

“Alfredo Arias podría tener una oferta del fútbol del extranjero y hay una gran posibilidad de que vaya. Él hoy debe estar enfocado en estos tres partidos que le quedan en la temporada, pero podrían ser los últimos partidos del profe”, agregó Illera.

Arias tiene contrato con Junior hasta el 30 de junio y hasta ahora no se han entablado negociaciones formales para la renovación. “Ni él ha hablado con los directivos, ni los directivos han hablado con él. Están todos enfocados en las finales y en la Copa Libertadores”, sentenció el periodista barranquillero.

Emelec toca la puerta de Alfredo Arias

La noticia ha dejado fríos a los hinchas del cuadro tiburón, que esperan a un equipo enfocado en los dos partidos frente a Atlético Nacional por el sueño de bordar la estrella número 12 en su escudo.

El futuro de Alfredo Arias se definirá hasta después de la final, pero ya hay indicios de cuál es el equipo extranjero que lo está intentando persuadir.

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La Radio Redonda de Guayaquil informó que Emelec lleva varias semanas en contacto con el técnico uruguayo y tiene sensaciones positivas para el éxito del negocio.

Alfredo Arias ya estuvo dirigiendo a ese club entre 2016 y 2018, conquistando la liga ecuatoriana. La hinchada le tiene un especial cariño y eso facilita que sigan adelante con el deseo de ficharlo para el segundo semestre de 2026.

Alfredo Arias, DT de Junior. Foto: David Jaramillo - Colprensa

Emelec se encuentra en plena reconstrucción tras un campeonato difícil en el que marcha décimo a 15 puntos del líder.

Este año no tuvieron competencia internacional y a eso le apuntan con Alfredo Arias de regreso, aunque saben que no será fácil sacarlo de Junior si es que logra el título frente a Nacional.

Todo está por definirse en el mes de junio, cuando se abra el mercado de fichajes y el técnico uruguayo deba sentarse a elegir entre el calor de Barranquilla o los recuerdos que dejó en Guayaquil.