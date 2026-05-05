Revelan cuándo volverá Jermein Peña a jugar con el Junior de Barranquilla: hay una condición

Jermein Peña atraviesa una situación complicada en el Junior de Barranquilla. La expulsión contra Sporting Cristal en Perú le salió muy cara, al punto que fue desconvocado para el partido del domingo ante Deportivo Pasto en la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Jermein Peña reaccionó tras la drástica decisión del Junior, que no le perdonó la expulsión: no se guardó nada

Este jueves cumplirá su primera fecha de sanción en la Copa Libertadores y está en duda para el partido del fin de semana contra Once Caldas por los cuartos de final del campeonato local.

La fecha exacta de regreso todavía no está clara, pues la hinchada quedó muy molesta con esa tarjeta roja y al interior del camerino también hubo reclamos hacia el defensor central nacido en Santa Marta.

Jermein Peña, defensor central del Junior de Barranquilla, disputa un balón ante Sporting Cristal. Foto: AFP

¿Cuándo vuelve Jermein Peña con el Junior?

De acuerdo al periodista Felipe Sierra, Jermein Peña volverá a las canchas cuando sus compañeros de equipo aprueben que lo haga.

“A Jermein Peña no lo ha sancionado el club, no lo ha sancionado Alfredo Arias, pero no volverá a jugar hasta que sus compañeros crean que él debe volver a jugar”, indicó en una transmisión de Kick.

Sierra expuso que “la principal razón por la que Jermein Peña no juega en el Junior es porque los compañeros no quieren que él vuelva a jugar. Hasta que sus compañeros de equipo no tengan la tranquilidad de que no va a volver a equivocarse de esta manera, no va a volver a jugar”.

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“Es preferible que lo sancione cualquier persona, pero que sea el propio entorno del Junior de Barranquilla y los futbolistas que están en la institución; ya dice mucho”, sentenció.

Jermein Peña fue parte fundamental para conquistar la décima estrella ante Independiente Medellín en 2023 y el año pasado también regresó justo a tiempo para coronarse campeón del fútbol colombiano ante Deportes Tolima.

El problema es que sus constantes expulsiones se han vuelto un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, la hinchada y los propios jugadores que defienden la camiseta del cuadro rojiblanco junto a él.

La reacción de Jermein Peña

Jermein Peña ha preferido no dar declaraciones a los medios de comunicación y puso privada su cuenta personal de Instagram, donde en las últimas horas escribió un mensaje dirigido a sus críticos.

“Yo no necesito devolver el mal que alguna vez me hicieron; al final, cada persona acabará en el lugar que debe estar; además, yo tengo la conciencia tranquila de saber que doy lo mejor de mí en todo momento; cada quien es responsable de sus acciones y de lo que pierde en su vida“, apuntó el jugador de 26 años.

Peña agregó que “si me critican o me juzgan a mí, no me importa; hace tiempo aprendí que no debo demostrarle nada a nadie acerca de mí o de mi vida”.