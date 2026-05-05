Ella es María Angélica Mallarino; es hermana de famosos actores y tiene fuerte trayectoria en televisión

Es probable que el nombre de María Angélica Mallarino resulte conocido para muchos, ya que se trata de una de las figuras más representativas de la televisión y el teatro colombiano. No obstante, actualmente atraviesa una delicada situación que llevó a impulsar en redes sociales la campaña “Hoy Colombia se une por La Mona”, iniciativa creada para brindarle apoyo en este difícil momento.

“Quiero recuperar a mi mujer”: Guillermo García, esposo de Angélica Mallarino, le contó a SEMANA el estado real de la actriz

La celebridad atravesó un instante complejo en su salud mental, requiriendo atención y tratamiento para que todo fluyera de la manera correcta. Su esposo dialogó en SEMANA y profundizó con respecto a lo que estaba pasando, dando un vistazo al estado real.

Por medio de un video, Martín Gómez, director de Fine Arts, invitó a las personas a realizar donaciones a través de Vaki, debido a que María Angélica debe someterse a un complejo procedimiento médico. Quienes estén interesados en brindar apoyo pueden ingresar a su perfil de Instagram y acceder al enlace habilitado para esta causa.

Sin embargo, aunque algunos no tengan presente el nombre de María Angélica Mallarino, su trayectoria e imagen fueron de gran alcance a nivel nacional, dejando una huella imborrable.

María Angélica Mallarino Trabajó en producciones emblemáticas como Escobar, el patrón del mal, Tres Milagros, Aquí no hay quien viva y El precio del silencio. Foto: Guillermo García.

¿Quién es María Angélica Mallarino?

María Angélica Mallarino es considerada una de las artistas más representativas del teatro y la televisión colombiana, con una carrera construida a lo largo de varias décadas y estrechamente vinculada al crecimiento de las artes escénicas en el país. Además, pertenece a una reconocida familia de actores: es hija de Víctor Mallarino y hermana de Helena Mallarino y Víctor Mallarino.

A lo largo de su trayectoria ha hecho parte de producciones destacadas como Escobar, el patrón del mal, Tres milagros, Aquí no hay quien viva y El precio del silencio. También participó en formatos infantiles recordados por varias generaciones, como Pequeños gigantes.

Más allá de la actuación, su trabajo ha tenido un papel importante en la formación artística de niños y jóvenes, mediante iniciativas pedagógicas y proyectos teatrales enfocados en el desarrollo cultural.

María Angélica Mallarino creó el colectivo Los Monachos, donde desarrolló talleres de teatro musical, montajes escénicos y actividades pedagógicas. Su legado ha marcado huella, forjando su rostro con otros talentos nacionales.