Alfredo Morelos invita a un borrado de Selección Colombia para que llegue a Nacional: “Toca venir”

Furor en redes causó el comentario que le dejó Alfredo Morelos a Wilmar Barrios, invitándolo para que llegue a Atlético Nacional. El búfalo escribió un mensaje en el post del volante, quien subió unas fotos con el trofeo de campeón de la Liga Rusa con Zenit.

La esposa de Wilmar Barrios se cansó y explotó contra la convocatoria de Néstor Lorenzo

Cabe recordar que Morelos y Barrios compartieron juntos en Selección Colombia. De allí se conocen y por eso el comentario de Alfredo sigue siendo viral, incluso varios días después de la publicación por parte de Wilmar.

“Ya toca venir a Nacional”

El comentario textual de Alfredo Morelos fue: “Mejor ni hablar mi causa. Siempre campeón, ya toca venir a Nacional para hacerla real. Tu sabes cómo es, felicidades mi bro”. Por supuesto, recibió numerosos likes y comentarios.

👀 La invitación de Morelos a Barrios... pic.twitter.com/rTHi5LZlZP — Bolavip Colombia (@BolavipCo) May 27, 2026

Wilmar Barrios no le respondió nada a Alfredo Morelos, pero ya el tema quedó en el aire y resta esperar si surge algo con el pasar del tiempo. Mientras tanto, el volante se sigue destacando en el Zenit ruso.

Cabe recordar que Wilmar Barrios tiene contrato con Zenit hasta mediados de 2027. Transfermarkt le coloca un valor aproximado de 6 millones de euros, algo alto para lo que usualmente se ve en el FPC.

Wilmar Barrios, uno de los borrados en Selección Colombia

Barrios integró la prelista de 55 jugadores colombianos para el Mundial 2026. Sin embargo, no quedó en la convocatoria final de 26 que eligió Néstor Lorenzo, y su ausencia causó sorpresa en varios sectores de la prensa y los aficionados.

Aunque Wilmar era reconocido como un hombre de Selección Colombia, con el pasar del tiempo dejó de ser llamado a La Tricolor. Sí estuvo en los planes de Lorenzo para algunos partidos, pero no tuvo un lugar seguro a comparación de otros volantes.

No obstante, la constancia del colombiano en Rusia, siendo casi indispensable para su equipo, hace que su ausencia en el Mundial genere todo tipo de comentarios.

Wilmar Barrios con la cinta de capitán en el Zenit de San Petersburgo. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El único equipo en Colombia que ha tenido en sus filas a Wilmar Barrios en Deportes Tolima. Los buenos desempeños allí llevaron a que el volante fuera comprado por Boca Juniors de Argentina, donde también protagonizó.

Finalmente, en 2019 el Zenit se hizo con los servicios de Barrios y desde ese momento se consolidó como uno de los colombianos mejor parados en Europa, a pesar de todos los inconvenientes que la Liga de Rusia ha tenido a nivel continental.

¿Se dará lo de Barrios a Nacional? Más allá del comentario de Morelos, referente de ataque en el verde de Antioquia, resta esperar si se logra consolidando el tema.