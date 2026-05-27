Los goles de Platense que sacaron a Santa Fe de la Libertadores: histórico triunfo ante Corinthians

Platense hizo historia este miércoles al clasificarse para los octavos de final de la Copa Libertadores, en su primera participación en el torneo, tras ganar por 2-0 en su visita al Corinthians, ya clasificado, en la sexta y última jornada del Grupo E.

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Santa Fe venció a Peñarol, pero Platense no le ayudó: tabla de posiciones final en Libertadores

Dos goles de Franco Zapiola, el primero de penalti en el minuto 21 y el segundo aprovechando un grave error del portero Hugo Souza, en el 57, le dieron la victoria al Calamar.

Corinthians, que encajó su primera derrota, finalizó con 11 puntos, uno más que Platense.

Santa Fe fue tercero con 8 puntos y disputará los playoffs de la Sudamericana, mientras que el colista Peñarol quedó eliminado, con 3 puntos.

Ya clasificado como primero, el único aliciente de Corinthians era ver la evolución de su gran figura, el neerlandés Memphis Depay, en el último partido que disputaba antes de incorporarse con su selección para disputar el Mundial.

Convocado esta misma mañana por Ronald Koeman para defender los Países Bajos, Depay, en su primer partido de titular tras pasar dos meses lesionado, apenas se dejó ver en una primera mitad muy floja del Timão.

Por su parte, Platense planteó un partido muy defensivo buscando sorprender a la contra y obtuvo petróleo de la táctica preparada por Walter Zunino.

Un penalti decisivo

En un córner en el minuto 17, el portero Hugo Souza no llegó al balón, que acabó tocando en el brazo del argentino del Corinthians Rodrigo Garro.

Tras consultar el VAR, el árbitro señaló penalti, que transformó Franco Zapiola.

¡EL CALAMAR SUEÑA EN GRANDE! Franco Zapiola cambió penal por gol para poner el 1-0 de Platense vs. Corinthians en Brasil por la sexta fecha del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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Con el marcador a favor y la clasificación en el bolsillo, Platense puso el autocar delante de su portería, ante un Corithians lento, impreciso en los pases y sin creatividad para crear peligro.

Memphis Depay, con un remate en el descuento que paró Matías Borgogno, tuvo el único remate a portería de los locales en el primer tiempo.

La réplica, antes del descuento, la tuvo Franco Zapiola, con un gran disparo desde fuera del área que obligó a Hugo Souza a lucirse.

Los dos equipos volvieron con dos cambios en la segunda mitad. Fernando Diniz buscó más el ataque dando entrada al joven Kaio César por Depay y quitando el volante Raniele por el ofensivo marroquí Zakaria Labyad.

Walter Zunino no arriesgó y quitó a sus dos amonestados, Agustín Lagos y Juan Carlos Gauto, para dar entrada a los defensas Juan Ignacio Saborido y Mateo Mandía.

Platense siguió con la misma táctica defensiva y se encontró con un regalo de Hugo Souza, que le entregó el balón a Zapiola. Sin demasiado ángulo y con una gran clase, el argentino la levantó desde fuera del área y marcó el segundo gol de Platense.

¡INTERCEPTÓ EL PASE Y SACÓ UN ZURDAZO EXQUISITO PARA UN GOLAZO! Doblete de Franco Zapiola y 2-0 de Platense contra Corinthians en Brasil por la fecha 6 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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Corinthians se fue a la desesperada a por el gol del honor, pero entre sus propios errores y la gran actuación del portero Borgogno hicieron que el marcador no se moviera más.

*Con información de AFP