Millonarios, Nacional y América recibirán dinero de la FIFA: se confirmó la ‘jugosa’ cifra

Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali salieron beneficiados por la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial 2026. A todos ellos les tocará una buena tajada que se irá incrementando si la Tricolor avanza a la siguiente ronda.

De acuerdo al programa de beneficios para clubes, la FIFA pagará 11.000 dólares por cada día que dure un jugador convocado en la concentración de su selección nacional.

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Ese dinero entra directamente a las arcas del club actual y aquellos equipos con los que haya tenido vínculo laboral en los últimos dos años.

“El Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA se creó para compartir los ingresos del torneo con los clubes a cambio de que estos cedan a sus jugadores para participar en la Copa Mundial de la FIFA. A medida que la Copa Mundial de la FIFA siga creciendo en popularidad y magnitud, el programa canalizará los beneficios de este éxito a todo el mundo del fútbol profesional”, apunta el comunicado.

En el caso de los clubes colombianos, hay tres jugadores que cumplen con los requisitos:

Millonarios : Recibirá una parte de los beneficios por Álvaro Montero, uno de los tres arqueros convocados por Néstor Lorenzo.

: Recibirá una parte de los beneficios por Álvaro Montero, uno de los tres arqueros convocados por Néstor Lorenzo. Atlético Nacional : David Ospina está convocado y representará un ingreso económico durante el Mundial 2026.

: David Ospina está convocado y representará un ingreso económico durante el Mundial 2026. América de Cali: Recibirá una tajada por la convocatoria de Juan Fernando Quintero. La mayor parte quedará en manos de River Plate, su club actual.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

La cuenta empezará a ser efectiva desde que el jugador quede liberado de su club y se una a los entrenamientos de la selección. Álvaro Montero y David Ospina empezaron oficialmente desde ayer, 25 de mayo, mientras que Juanfer estará llegando en las próximas horas.

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La Selección Colombia tiene garantizados 34 días de concentración, que se podrían incrementar si avanza a dieciseisavos de final, octavos de final y así sucesivamente.

Si Colombia no avanza de la fase de grupos, los clubes implicados recibirán 374.000 dólares en total. Esa cifra se tendrá que repartir entre los clubes que cumplan con los requisitos y se hayan inscrito ante el registro de la FIFA.

Trofeo oficial de la Copa del Mundo. Foto: Coca Cola

“El programa compensa no solo al club donde está registrado cada jugador participante al momento del torneo, sino también a cualquier otro club donde dichos jugadores hayan ejercido su influencia durante la fase de clasificación de dos años previa al torneo. Para participar en el programa, los clubes deben registrarse a través de una plataforma digital oficial de la FIFA”, apunta el comunicado oficial.

El ente rector añade que “el monto total asignado al Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA se divide entre el número total de días que cada jugador participó en el torneo. Esta fórmula arroja una cifra por jugador y por día, la cual permite calcular los beneficios correspondientes”.