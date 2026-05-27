Con la salida de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026, ya pocos son los detalles que hay por revelar del equipo de cara a al Copa del Mundo.

Con el listado de 26 listo, ya está en manos de Néstor Lorenzo y los suyos preparar lo que se avecina que serán los amistosos previos ante Costa Rica y Jordania, así como el debut frente a Uzbekistán.

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A pesar de que deportivamente ya todo está en manos de los jugadores y cuerpo técnico, hay otros detalles como la indumentaria en la que siguen siendo protagonistas las marcas patrocinadoras.

En las últimas horas de este miércoles, se filtró el que sería el diseño de la camiseta de entrenamiento que usará la Tricolor antes de cada partido de la cita orbital.

Si bien no es oficial el anuncio, ya ronda con fuerza que es una en la que nuevamente la marca Adidas se arriesgó a usar mariposas, así como colores pintorescos.

Al igual que pasó con la amarilla que estaba “inspirada en las mariposas del realismo mágico de Gabriel García Márquez”, esta de pre-partido también la tendría pero en otras tonalidades.

El patrón con el que está la camiseta en su parte delantera y trasera sería el mismo. Adelante, sobre la parte media, iría el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol complementando el diseño de la prenda.

Quien viste a la Selección Colombia no solo habría hecho esta arriesgada apuesta con el combinado patrio, también con Alemania, Argentina, México, Bélgica, España y hasta Japón.

Para todas decidió hacer uso de los colores que predominan en la bandera, pero, adicionalmente, puso otros elementos que hacen las camisetas bastante vistosas para los aficionados.

Se espera que dicha nueva camiseta de Colombia salga a la venta para saber cuál será su precio, así como la disponibilidad que haya para comprarla en caso de que para los aficionados sea de su gusto.

Colombia se alista en Bogotá

Bajo las órdenes de Néstor Lorenzo ya están 14 jugadores que han llegado desde sus respectivos clubes al campamento que hace la Tricolor en Bogotá.

En la mañana de este miércoles, el equipo entrenó sumando al ‘Cucho’ Hernández, Jhon Lucumí y Johan Mojica a los que ya estaban.

La lista de 26 convocados:

Porteros: Camilo Vargas (Atlas, MEX), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG).

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG), Santiago Arias (Independiente, ARG), Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Jhon Lucumí (Bolonia, ITA), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Johan Mojica (Mallorca, ESP) y Deiver Machado (Nantes, FRA).

Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United, USA), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate, ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG), Jáminton Campaz (Rosario Central, ARG), Richard Ríos (Benfica, POR), Jhon Arias (Palmeiras, BRA), Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA) y Jorge Carrascal (Flamengo, BRA).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Munich, GER), Luis Javier Suárez (Sporting CP, POR), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA) y Juan Camilo Hernández (Betis, ESP).