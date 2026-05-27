Video | Llegada de película de Neymar a Brasil y encuentro con Ancelotti para el Mundial 2026

Carlos Ancelotti fue el encargado de regresar a Neymar a la Selección de Brasil para el Mundial 2026. El DT anunció hace unas semanas al atacante que milita en Santos como el gran ‘palo’ de su convocatoria.

Justo debía ser el italiano quien le diese la bienvenida al ‘Rey’ cuando se juntase toda la Selección para el inicio de la preparación hacia la Copa del Mundo.

LLEGÓ NEYMAR



▪️Neymar llegando en su Helicoptero Airbus H145 de 10 millones de dólares, a la Granja Comary, donde la Selección de Brasil hará su preparación para el Mundial.#BRASIL #NEYMAR pic.twitter.com/fZYZX5ct6d — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) May 27, 2026

¡Llegó el ídolo de todos! 🇧🇷



Vean las caras de los seleccionados y Ancelotti al saludar a Neymar 🥹



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En videos que se han difundido en las últimas horas, se vio el arribo de Ney al campamento en donde se encontró con entrenador. Allí ambos tuvieron un saludo cordial con un estrechón de manos y posterior abrazo.

Esa escena fue la única escena que salió a la luz entre sí. El de Santos saludó otras estrellas de la canarinha, como lo son Casemiro y Lucas Paquetá.

También llamó la atención de la llegada de Neymar, quien aterrizase en un helicóptero. Con una llegada de película, el astro sudamericano retornó al combinado de su país con el que espera lograr el hexacampeonato en Norteamérica.

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Así fue el día 1 de Brasil hacia el Mundial 2026

Con Neymar entre algodones, la selección de Brasil comenzó este miércoles su concentración para la Copa del Mundo 2026, en la que buscará un nuevo título mundial que se le resiste desde hace veinte años.

Los futbolistas de la Canarinha llegaron en helicópteros al complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, cerca de Rio de Janeiro, para comenzar a trabajar a las órdenes de Carlo Ancelotti, a falta de 15 días de la inauguración de la Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil Foto: Selección de Brasil

“Ya todos los atletas se reportaron en Granja Comary”, informó la Confederación Brasileña de Fútbol.

Están concentrados casi todos los 26 jugadores convocados que buscarán el hexacampeonato mundial.

Las excepciones son Marquinhos, del Paris Saint-Germain, y Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli, del Arsenal, quienes están con sus equipos para jugar el sábado la final de la Liga de Campeones de Europa en Budapest.

Neymar llega en medio de dudas sobre su estado físico, tras un golpe en la pantorrilla derecha que le dejó fuera de acción en los últimos partidos de su club, el Santos, en la liga brasileña y la Copa Sudamericana.

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Máximo anotador histórico de la selección de Brasil, con 79 goles, el astro de 34 años fue la sorpresa del listado de Ancelotti para el Mundial de Norteamérica, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

No juega con la camiseta verdeamerela desde octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad.

Todos los jugadores pasan por pruebas médicas en el primer día de concentración.

Jugadores referentes van llegando a la concentración brasileña. Foto: Selección de Brasil

El domingo, Brasil jugará un partido amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná, en Rio, para despedirse de su afición antes de viajar a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde establecerá su base de operaciones mundialista.

El 6 de junio, el Scratch tendrá otro amistoso contra Egipto, en Cleveland, su último examen antes del Mundial.

Brasil debutará el 13 de junio contra Marruecos en el Grupo C, que completan Haití y Escocia, adversarios a los que enfrentará los días 19 y 24 de ese mes.

*Con información de AFP.