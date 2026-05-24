Filtran cara a cara entre Neymar y Ancelotti: revelan las advertencias al 10 para el Mundial

Falta menos de un mes para que inicie el Mundial 2026 y las selecciones clasificadas poco a poco han ido destapando sus cartas y oficializando a los convocados. Brasil fue uno de los que ya reveló los nombres de quienes estarán en la cita orbital.

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El entrenador Carlo Ancelotti dejó por fuera a varias figuras que muchos creían que iban a ir, pero la sorpresa más llamativa fue la inclusión de Neymar dentro de la convocatoria.

De esta forma, la estrella del Santos jugará su cuarto Mundial e intentará llevar a La Canarinha a levantar su sexto título. Sin embargo, el número 10 ha perdido el privilegio con el que contaba antes al interior del plantel, pues hace mucho tiempo que no aparece con la camiseta de su país.

Tras lo que fue el anuncio, el medio Globo Esporte reveló el cara a cara que hubo entre Neymar y Ancelotti, en donde se concretó finalmente la inclusión de la exestrella del Barcelona para la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información, se trató de una reunión virtual en la que también estuvo Rodrigo Caetano, director de la selección nacional. Este encuentro fue clave para que todo se diera.

Neymar vuelve a la selección para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Allí, el estratega italiano vio la disposición que había del jugador y, además, le aclaró algunas condiciones a las que se tendría que acoger para volver a vestirse con la camiseta de Brasil.

Una de las exigencia, según el medio mencionado, es que Neymar por lo menos por ahora no será el capitán del equipo, aunque esto puede ser algo que cambie con el pasar de los partidos.

Asimismo, Ancelotti le dejó en claro que, a diferencia de las otras convocatorias en las que había estado, en esta oportunidad no será un titular indiscutido, sino que tendrá que trabajar y demostrar como lo harán los otros 25 futbolistas que están en la lista.

Otra de las advertencias es que Ney tendrá que seguir de manera estricta la guía de comportamiento que impuso el entrenador al interior de La Verdeamarela, esto con el objetivo de mantener el buen ambiente que se respira hoy en día en el vestuario.

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Globo Esporte también reportó que el número 10 tendrá que limitar su presencia en las redes sociales durante el torneo, pues el italiano quiere evitar cualquier impacto mediático que se desencadena cada vez que el exjugador del PSG aparece en pantalla.

"Ancelotti y Caetano informaron a Neymar con antelación sobre todas las restricciones impuestas en el entorno de la selección nacional en comparación con lo que estaba acostumbrado en años anteriores, e incluso le dieron consejos, como limitar su presencia en redes sociales", indicó el medio.

Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil Foto: FIFA

Ante estas condiciones, Neymar habría recibido todo de la mejor manera y, con una sonrisa en su boca, se habría comprometido a acatar cada cosa para serle útil a sus compañeros y juntos conseguir la tan anhelada copa.

Por ahora, resta esperar para ver cómo se da el desempeño de Brasil en el torneo y si la estrella de Santos puede convertirse en una pieza clave del esquema de Ancelotti.