La reacción de Neymar tras ser convocado por Brasil al Mundial 2026: amigo cercano lo grabó

Brasil está de fiesta por la convocatoria de Neymar al Mundial 2026. Millones de personas en todo el planeta estuvieron pendientes del evento público en el que Carlo Ancelotti anunció la lista final de 26 jugadores.

Aunque el delantero de Santos brilló por su ausencia durante las eliminatorias sudamericanas, logró meterse a última hora y disputará su cuarta Copa del Mundo con la verdeamarela.

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Minutos después de conocerse la convocatoria, Neymar publicó varios videos publicitarios que ya tenía grabados desde hace semanas atrás.

Sin embargo, la reacción más genuina se dio en una transmisión en vivo para Mad House TV. El astro brasileño salió en pantalla durante unos segundos para recibir la felicitación de uno de sus amigos más cercanos.

Antes de retirarse le habló a los miles de espectadores que estaban pendientes y gritó a viva voz: “Estoy ahí, estoy ahí”.

Neymar na live do Cris Guedes: "Eu tô lá! Eu tô lá! Eu tô lá, p*!"



📽️MADHOUSE TV pic.twitter.com/F1hASvM8WJ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 18, 2026

Ancelotti habló sobre la convocatoria de Neymar

Ahora que fue convocado, Neymar tendrá que ganarse un puesto en el once titular ante jugadores de primer nivel que están brillando en Europa.

Ancelotti ya dejó claro que ningún jugador tiene asegurado ser inicialista. “Elegimos a Neymar no porque pensemos que será un buen suplente, sino porque puede aportar al equipo con sus cualidades”, expresó.

“Ya sea que juegue un minuto, cinco minutos, no juegue, juegue los 90 minutos, tire el penalti... ¿Cuántos minutos? No lo sé. ¿Calidad de los minutos? Creo que debemos centrarnos en la calidad de los minutos colectivamente sobre el terreno de juego”, apuntó.

El estratega italiano no quiere que se convierta en la selección de Neymar. “Quiero ser claro, honesto y directo: jugará si se lo merece. El entrenamiento lo determinará. Creo que es importante no depositar todas las expectativas en un solo jugador”, agregó.

Neymar fue la gran sorpresa de la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

“No es una lista perfecta”, pero “la Copa del Mundo no la va a ganar un equipo perfecto, porque el equipo perfecto no existe, la va a ganar el equipo más resiliente”, dijo el DT.

Campeón mundial en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea del Sur/Japón 2002, Brasil apostó por Ancelotti tras años de fracasos y pobres resultados por los que fueron destituidos Fernando Diniz y Dorival Júnior.

La canarinha no llega como favorita a esta edición, sin embargo, siempre se le considera protagonista por la calidad de sus jugadores y la historia que carga en la espalda.

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