Los cinco jugadores más caros de la prelista de Colombia: el cuarto se quedaría sin Mundial

Néstor Lorenzo entregó la lista de 55 jugadores preinscritos para el Mundial 2026. De ese grupo saldrá la convocatoria final que solo puede incluir 26 cupos aprobados por la FIFA en su reglamento.

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La mayoría de tiquetes a la Copa del Mundo ya están ocupados por lo visto en el proceso mundialista, sin embargo, puede haber sorpresas en el anuncio oficial.

De esos 55, Luis Díaz es el jugador más caro en el mercado de fichajes. El guajiro tiene un valor aproximado de 70 millones de euros, de acuerdo al análisis hecho por Transfermarkt.

La diferencia con el segundo es bastante grande. Luis Javier Suárez, de gran presente en el Sporting de Lisboa, tiene un valor de mercado de 28 millones de euros.

Luis Díaz tuvo una gran temporada con el Bayern Múnich. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Jhon Jáder Durán, con un pie afuera del Mundial 2026

El cuarto lugar es para un jugador que ni siquiera estaría convocado al Mundial 2026. Jhon Jáder Durán tiene un valor de 25 millones de euros, pero su presente no es el mejor con el Zenit de San Petersburgo.

De hecho, horas antes de conocerse la prelista, Durán fue desafectado por el club acusando “circunstancias personales” que debe resolver ahora mismo en Medellín.

Curiosamente la Selección Colombia estará entrenando en la capital antioqueña antes de su partido amistoso del próximo 1 de junio, contra Costa Rica, en el Estadio El Campín de Bogotá.

Jhon Durán rompe con Zenit: cambio de club se viene tras salir en la prelista de Colombia

Jhon Jáder llegó a ser titular en la Tricolor durante las eliminatorias, pero perdió protagonismo luego de irse al Al-Nassr de Arabia Saudita. Más adelante pasó por el Fenerbahce y en los últimos meses jugó algunos minutos para el Zenit.

Esa cantidad de movimientos en el mercado implicó que su valor de mercado se desplomara hasta el tercer lugar. Estos son los cinco jugadores más caros de la prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026:

Luis Díaz (Bayern Múnich) - 70 millones de euros Luis Javier Suárez (Sporting CP) - 28 millones de euros Daniel Muñoz (Crystal Palace) - 27 millones de euros Jhon Jáder Durán (FC Zenit) - 25 millones de euros Jhon Janer Lucumí (Bologna) - 25 millones de euros

El Mundial 2026 es un escenario perfecto para que otros futbolistas se muestren y eleven su valor en le mercado. Los que podrían desplazar a Durán en ese grupo son Richard Ríos (22 millones de euros) o Dávinson Sánchez (18 millones de euros).

Todo depende de la fase a la que llegue la Selección Colombia y el rendimiento individual de cada uno en los minutos que logren disputar dentro del campo de juego.