Selección Colombia le seguiría la pista a una nueva joya: la rompe en el exterior y arrancaría la renovación

Ya con Néstor Lorenzo como entrenador renovado de la Selección Colombia, arranca un nuevo proceso mundialista (2030) para el plantel cafetero. De hecho, en esta nueva etapa también se espera un cambio en la nómina del equipo cafetero.

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Rumores de la prensa apuntan a que Lorenzo tendría en sus planes llamar a Daniel Arcila, un joven mediocampista de 24 años que se desempeña en Club León de México.

¿La razón al llamado de Arcila? Sus números con Club León, equipo donde ha destacado en los últimos partidos. Seis goles en cinco partidos, de manera consecutiva, lo colocan en el radar del plantel Tricolor.

Quien entregó la información fue el periodista Felipe Sierra, por medio de su cuenta de X: “Daniel Arcila (24) está en el radar de la Selección Colombia. El volante de León lleva 6 goles consecutivos en 5 partidos jugados”.

🚨 Daniel Arcila (24) está en el radar de la Selección Colombia. El volante de #León lleva 6 goles consecutivos en 5 partidos jugados 🇨🇴 pic.twitter.com/sHyKnV2Kij — Pipe Sierra (@PSierraR) August 19, 2026

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¿Quién es Daniel Arcila?

Con 24 años, Daniel Arcila se consolidó como una figura de Club León. Nació en Mariquita, Tolima, y mide 1,82 metros de estatura. Además, tiene un valor aproximado en el mercado de 1,2 millones de euros.

Antes de Club León, equipo con el que firmó en agosto de 2025, Arcila se desempeñó en Envigado. Tratándose de un equipo reconocido por su cantera, allí pudo dar el salto al extranjero.

El contrato de Daniel Arcila en Club León va hasta diciembre de 2026. Resta esperar si el futuro del joven colombiano va a ser allí en el cuadro esmeralda, o sus destacadas actuaciones lo llevan a otra oportunidad en su carrera profesional.

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Todo apunta a que José María Bazán, argentino de 54 años, exjugador y ahora formador, será el nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Así lo reveló el periodista César Augusto Londoño, bastante cercano a la información dele estratega de La Tricolor, en Caracol Radio.

José María Bazán sería el nuevo asistente técnico de Selección Colombia. Foto: Getty Images

De confirmarse, Bazán ocuparía el cargo que dejó Luis Amaranto Perea, quien se desempeñaba como el asistente de Lorenzo, pero ahora es el entrenador principal del Deportivo Independiente Medellín.