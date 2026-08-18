El apodo del nuevo asistente de Lorenzo con el que pisa duro en la Selección Colombia: lo aman en Estados Unidos

Un anuncio que sería inminente y con el que se espera que el nuevo asistente técnico de la Selección Colombia de Mayores impulse el proceso deportivo tras el Mundial de 2026 y contribuya a identificar nuevos talentos para el recambio generacional, una de las prioridades de los próximos meses.

Tras la salida de Luis Amaranto Perea, quien asumió la dirección técnica de Independiente Medellín, la vacante será ocupada por un exjugador internacional.

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Con el respaldo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien además busca ser reelegido, Lorenzo se concentra en un proyecto que no tiene margen de error y en el objetivo de descubrir nuevos talentos para la Selección Colombia. Por eso, su segundo en la Tricolor sería el argentino José María Bazán, un nombre poco conocido en el país.

“Fue zaguero central y ha trabajado como asistente de Óscar Pareja en Orlando City. Estuvo en FC Dallas, Audax Italiano (Chile), Tijuana, Pumas de la UNAM (México)”, dijo César Augusto Londoño en Caracol Radio.

Ahora solo resta esperar el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol para que Bazán inicie sus labores.

José María Bazán, nuevo asistente técnico de Selección Colombia Foto: Getty Images

En medio de la fuerza de su nombre en el país, se conoció un particular apodo que José María Bazán tiene en el fútbol de Estados Unidos, pues en su etapa como formador, varios jugadores de la selección mayor de ese país tienen su sello tras el trabajo desde categorías menores.

Particular apodo del nuevo AT de Lorenzo en Colombia

Más exactamente, el apodo se lo ganó tras su exitosa etapa en el FC Dallas de la MLS, club que consolidó como una de las mejores academias de Estados Unidos. El sobrenombre hace referencia a las estrellas que ayudó a formar y que hoy brillan en la MLS y en la élite de Europa.

Néstor Lorenzo, DT en propiedad de la Selección Colombia Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

“El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense” es como llaman a ‘Josema’ Bazán en Norteamérica, donde ahora se espera que efectivamente ese apodo sea efecto en Colombia y que se consolide como el armador o formador de las joyas colombianas que sueñan con vestir la ‘Tricolor’.

Trayectoria de ‘Josema’ Bazán en el fútbol

Como jugador, José María Bazán se desempeñó como defensa central y realizó su formación en Argentinos Juniors en su país. Su carrera profesional incluyó pasos por Platense, Blooming de Bolivia, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Iraty de Brasil y Dallas Toros, donde terminó su etapa como futbolista.

Bazán también representó a Argentina en la categoría sub-20. Disputó cinco partidos en el Sudamericano de 1991 y participó en el Mundial Sub-20 de ese mismo año, en Portugal.

Tras retirarse, orientó su carrera hacia la formación de jóvenes. Su trabajo en Estados Unidos se ganó un considerado margen que encantó a Lorenzo y la FCF. El desarrollo de talentos como Weston McKennie, Chris Richards, Jesús Ferreira, Brian Reynolds y Reggie Cannon lleva su nombre.