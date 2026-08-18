Definido el nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en Selección Colombia: a nada de ser oficial

Un anuncio que tiene pendiente la Selección Colombia es el relacionado con el nombramiento de un nuevo asistente técnico para el cuerpo técnico luego de que saliera hace unas semanas Luis Amaranto Perea.

Quien fue defensor de la Tricolor en su etapa como jugador y ayudó a Néstor Lorenzo durante el último tiempo, asumió el reto de ir a Independiente Medellín para ser el técnico en propiedad de dicho club del FPC.

Néstor Lorenzo y Amaranto Perea en un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: AFP

Perea ya lleva varias semanas en el cuadro poderoso, mientras en el equipo colombiano no se sabía con certeza quién ocuparía dicha vacante. En cierto momento se habló de Arturo Reyes, pero no parece haber avanzado esto.

Durante las últimas horas, el periodista César Augusto Londoño entregó otro nombre, el cual parece se quedará como la nueva mano derecha de Lorenzo.

Anuncio final en camino

De acuerdo al periodista de Caracol Radio: “El argentino José María Bazán, de 54 años, es el nuevo asistente de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia”.

“Fue zaguero central y ha trabajado como asistente de Óscar Pareja en Orlando City, estuvo en FC Dallas, Audax Italiano, Tijuana, Pumas de la UNAM”, extiende de la trayectoria que ha tenido el mencionado.

José María Bazán, nuevo asistente técnico de Selección Colombia Foto: Getty Images

Por la manera en que hace pública la información Londoño, deja ver casi como un hecho que este negocio se anunciará en la Federación Colombiana de Fútbol durante los próximos días.

Será cuestión de esperar la confirmación del organismo rector del balompié colombiano para ver con un nuevo nombre cómo empieza el segundo tiempo de la estancia de Néstor Lorenzo, quien fue renovado luego del Mundial 2026.

Se habla con fuerza de Bazán

Periodistas y programas de reconocimiento nacional a nivel deportivo han hecho mención a dicho nombre de Bazán. En el programa de Hernán Peláez y Martín de Francisco han señalado: “Suena un asistente, José María Bazán, es argentino y estuvo como asistente técnico de Óscar Pareja”, indicaron en La FM.

Perfil del nuevo AT de la Selección Colombia:

Como jugador se desempeñó principalmente como defensa y realizó su formación en Argentinos Juniors. Su carrera profesional incluyó pasos por Platense, Blooming de Bolivia, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Iraty de Brasil y Dallas Toros, donde terminó su etapa como futbolista.

Tottenham se lanza al mercado: figura de la Selección Colombia es su principal candidato

Luis Díaz se la jugó y dijo cuántos goles va a marcar esta temporada con el Bayern Múnich

Bazán también representó a Argentina en la categoría sub-20. Disputó cinco partidos en el Sudamericano de 1991 y participó en el Mundial Sub-20 de ese mismo año, en Portugal.

Tras retirarse, orientó su carrera hacia la formación de jóvenes. Su trabajo en Estados Unidos, especialmente en el FC Dallas, lo convirtió en una figura reconocida por el desarrollo de talentos como Weston McKennie, Chris Richards, Jesús Ferreira, Brian Reynolds y Reggie Cannon.

Jose María Bazán, posible asistente técnico de Néstor Lorenzo Foto: Orlando City

Además, integró cuerpos técnicos de selecciones juveniles de Venezuela y posteriormente continuó su carrera como asistente técnico en clubes profesionales.

En cuanto a su palmarés, hay que decir que desierto. Ni como jugador, ni tampoco en su rol como asistente técnico o entrenador ha logrado alzar trofeos. De igual manera, se espera que junto a la Tricolor sí lo logre, siendo el apoyo de Néstor Lorenzo en esta nueva etapa.