Se supo el poderoso club que va por Miguel Ángel Borja: pegaría la vuelta de Asia a liga top

El futuro de Miguel Ángel Borja no estaría más en Asia. Reporta la prensa deportiva, en Colombia, que el delantero de 33 años es seguido de cerca por Club América de México, y que las negociaciones ya están avanzadas.

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Borja es jugador del Al Wasl FC, equipo al que se unió en enero de 2026 tras su paso por River Plate. Fue una negociación sorpresa en su momento, ya que a Miguel Ángel lo vinculaban muy cerca de Cruz Azul, aunque al final la operación se cayó,

De confirmarse el movimiento, sería la primera vez de Miguel Ángel Borja jugando en el fútbol de México. Incluso, llegaría al América, uno de los rivales más fuertes que tiene Cruz Azul.

“Negociaciones avanzadas entre Miguel Ángel Borja y Club América”

El periodista cercano al mercado de pases, Felipe Sierra, reveló en su cuenta de X: “Negociaciones avanzadas entre Club América y Miguel Ángel Borja (33). El delantero colombiano es la prioridad para el conjunto mexicano”.

🚨 Negociaciones avanzadas entre #ClubAmérica y Miguel Ángel Borja (33). El delantero colombiano es la prioridad para el conjunto mexicano. 🇨🇴 pic.twitter.com/OppvOJqItT — Pipe Sierra (@PSierraR) August 19, 2026

Un valor aproximado en el mercado, de Miguel Ángel Borja, es de 1.8 millones de euros. Para otubre de 2017 alcanzó el más alto de su carrera, cuando le colocaron aproximadamente 5 millones de euros.

Con experiencia en River Plate, Palmeiras, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, y varios más, Borja se ganó un nombre en el fútbol sudamericano. Ahora, el nuevo reto estaría en ganarse a los aficionados en México y Concacaf.

Miguel Borja también tuvo llamados a la Selección Colombia, e integró en varias oportunidades las convocatorias de Néstor Lorenzo en el plantel Tricolor. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se quedó sin lugar en el elenco cafetero.

En cuanto a títulos, la carrera del delantero colombiano también es destacada. Ganó con Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras, Junior y River Plate. Es decir que en la gran mayoría de lugares donde jugó, correspondió con goles y trofeos.

Foto del año 2016, cuando Miguel Ángel Borja ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Foto: LatinContent via Getty Images

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Borja es uno de los futbolistas que puede presumir el tener los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica: la Sudamericana (Santa Fe - 2015) y la Libertadores (Nacional - 2016).