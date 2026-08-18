Néstor Lorenzo se mantuvo en el cargo como entrenador en propiedad de la Selección Colombia de mayores luego del Mundial 2026.

Si bien existían críticas hacia el proceso luego de que la Tricolor fuera eliminada de la pasada Copa del Mundo en los octavos de final, la Federación Colombiana de Fútbol decidió mantener al técnico argentino para dar continuidad al proceso.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia de Mayores. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Y con el argentino al mando, ya solo queda ver cuál será el siguiente reto. Unos exámenes que están presupuestados son los amistosos de septiembre y octubre, correspondientes a la fecha Fifa.

En dichas jornadas, la Selección Colombia podría llegar a disputar hasta cuatro partidos amistosos. Hasta la fecha, dos han sido confirmados y un tercero se filtró en las últimas horas.

Paraguay viene de ser mundialista

De acuerdo con los informes suministrados por periodistas deportivos nacionales, como Sebastián Vargas, de Caracol Radio, será Paraguay la selección a la que Colombia se medirá.

Cabe recordar que dicha nación estuvo en el pasado Mundial de 2026 y dio la sorpresa al dejar en el camino a una favorita como Alemania en los dieciseisavos de final.

La selección de Paraguay dio el batacazo en el Mundial 2026 y sacó del camino a Alemania. Foto: FIFA

“El otro rival de la Selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre-octubre sería Albirroja (Paraguay), también en Estados Unidos”, es a lo que apunta el periodista en mención.

“Quedan por definir la ciudad y la fecha del compromiso”, sobre datos relevantes que aún no se han definido.

Recuerda la programación que ya está confirmada para la Tricolor en los próximos meses: “La Selección Colombia ya tiene confirmados sus partidos ante México, el 26 de septiembre en Baltimore, y Perú, el 6 de octubre en Miami”.

Los tres clubes que van por Daniel Muñoz: listado salió y cifra millonaria que pagarían

Endiablado nivel de Luis Díaz: golazo con Bayern Múnich para llegar dulce a la temporada 2026/2027

Calendario de la Selección Colombia:

Colombia vs. México: sábado 26 de septiembre

Colombia vs. Perú: martes 6 de octubre

Colombia vs. Paraguay: con fecha y hora por confirmarse

Esos tres partidos también servirán para ver cuál es la nueva postura de Néstor Lorenzo sobre la renovación de la nómina en el combinado patrio.

Ya se hace necesario que David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, entre otros referentes, den espacio a la nueva camada de jugadores colombianos que vienen haciendo mérito para vestir los colores del cuadro cafetero.

Más cambios en la Selección Colombia

De acuerdo al periodista de Caracol Radio: “El argentino José María Bazán, de 54 años, es el nuevo asistente de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia”.

“Fue zaguero central y ha trabajado como asistente de Óscar Pareja en Orlando City, estuvo en FC Dallas, Audax Italiano, Tijuana, Pumas de la UNAM”, extiende de la trayectoria que ha tenido el mencionado.

José María Bazán, nuevo asistente técnico de Selección Colombia Foto: Getty Images

Por la manera en que Londoño hace pública la información, todo apunta a que este acuerdo será anunciado por la Federación Colombiana de Fútbol durante los próximos días.

Será cuestión de esperar la confirmación del organismo rector del fútbol colombiano para conocer cómo comenzará, con un nuevo nombre, el segundo periodo de Néstor Lorenzo, quien fue renovado después del Mundial de 2026.

Bazán cuenta principalmente con experiencia en procesos de Estados Unidos. Hasta la fecha, no ha conseguido títulos ni logros de relevancia en su trayectoria como entrenador.