El cruce de Wilmar Roldán con Fernando Muslera que resuena en Libertadores: cámara los delató

Este martes, 18 de agosto de 2026, Estudiantes de La Plata venció a domicilio a Universidad Católica, en Chile, por 3-0. Se trató del juego de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, y como en la ida habían empatado 1-1, el pincha sentenció su clasificación a cuartos.

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El árbitro del partido de este martes fue el colombiano Wilmar Roldán, bastante conocido en el continente por sus medidas disciplinarias y sus actuaciones en el terreno de juego. Esta vez, tampoco pasó desapercibido.

Sobre los 75′ del segundo tiempo, Roldán tuvo un cruce con el portero de Estudiantes, el histórico uruguayo Fernando Muslera. Empezaron algo serio, pero después arrancaron las risas.

La cámara de la transmisión oficial del evento los delató, y el cruce entre Roldán y Muslera se volvió rápidamente viral en Copa Libertadores. Al final, la situación quedó en anécdota y el juego se siguió desarrollando con normalidad.

SUS CARAS DICEN TODO... Divertido intercambio entre Muslera y Wilmar Roldán durante el triunfo 2-0 de Estudiantes a la U. Católica en la vuelta de los octavos.



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Luego, otra polémica: ¿Roldán no saludó a Muslera en el encuentro? Así lo reporta la prensa argentina, y hay mucho ruido por la supuesta situación.

¿ROLDÁN NO SALUDÓ A MUSLERA? Atención a esta secuencia entre el arquero de Estudiantes y el árbitro del partido ante U. Católica luego de la goleada 3-0 del Pincha en la vuelta de los octavos de final.



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Más del juego entre Estudiantes y U. Católica

Dirigidos por el uruguayo Alexander ‘Cacique’ Medina, los jugadores del Estudiantes salieron como una tribu a presionar para matar o morir en el Claro Arena, en Santiago de Chile.

Tras un primer tiempo trabado, justo antes del descanso el Pincha cosechó la primera ventaja con un derechazo de Joaquín Correa (44′) y luego la amplió a través de su capitán, Guido Carrillo, con un martillazo de cabeza a los 53 minutos.

A los 82′, el mismo Carrillo sentenció serie global (4-1) al apenas rozar un peligroso balón cruzado del colombiano Edwuin Cetré.

Estudiantes terminó floréandose y le tiró encima la camiseta a la Católica, que se vio inofensiva ante la experiencia copera del Pincha, campeón continental en 1968, 1969, 1970 y 2009.

La Católica, que jugó sin su goleador histórico Fernando Zampedri, se despide de una ronda que no alcanzaba desde hace 15 años con apenas un par de remates al arco durante el partido.

¿ROLDÁN NO SALUDÓ A MUSLERA? Atención a esta secuencia entre el arquero de Estudiantes y el árbitro del partido ante U. Católica luego de la goleada 3-0 del Pincha en la vuelta de los octavos de final.



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El pincha ahora aguarda por su rival en cuartos, que saldrá del duelo entre Corinthians o Rosario Central, citados el jueves en Sao Paulo para definir la otra llave después del empate 0-0 de la ida.

*Con información de AFP