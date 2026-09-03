El penal que no le pitaron a Millonarios contra Santa Fe: sentencia del VAR generó discordia

Independiente Santa Fe derrotó a Millonarios en el clásico adelantado por la fecha 16 de la Liga BetPlay. El conjunto cardenal se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Jhojan Torres, Franco Fagúndez y Emerson Rivaldo Rodríguez.

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Los visitantes habían comenzado ganando con el tanto de Daniel Ruiz y en el segundo tiempo lograron descontar por medio de Andrey Estupiñán. Incluso estuvieron cerca de saborear el empate por un penal que, minutos después, fue reversado desde el VAR.

Aunque la mano de Cristian Mafla era evidente, los asistentes en cabina encontraron un fuera de lugar de Samuel Martín en la jugada previa.

Justo cuando Leonardo Castro ya se disponía a ejecutar el cobro, el árbitro Wilmar Roldán hizo la señal del VAR y levantó su mano derecha para sancionar la posición adelantada. En la transmisión oficial salió la repetición con las líneas trazadas en el campo, momento exacto en el que se generó la discordia entre los hinchas azules.

La opinión de los analistas

Millonarios se quedó con ganas de igualar el marcador, mientras que Santa Fe aguantó la mínima diferencia en el marcador para quedarse con los tres puntos.

De acuerdo a los analistas arbitrales, la decisión del VAR fue correcta. “Había sancionado correctamente un penal Wilmar Roldán. Mafla bloqueaba un balón cuando le hacían un ocho y este hacía un movimiento adicional de su brazo”, indicó El VAR Central.

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“Sin embargo, primero hubo un fuera de juego que se le escapó al asistente. Bien por el VAR Rodríguez”, agregó.

José Borda, reconocido analista arbitral, dio su veredicto sobre la actuación de Wilmar Roldán y el cuerpo arbitral en el clásico capitalino. “En Santa Fe vs Millonarios, el árbitro Roldán expulsó bien por 2 amarillas a (Helibelton) Palacios del Leon. Había dado penal por la mano de Mafla pero el VAR marcó un previo y apretadísimo offside”, escribió en su cuenta de X.

Emerson Rivaldo Rodríguez controla la pelota en el clásico de Santa Fe vs. Millonarios Foto: Cristian Bayona

Las cifras del partido

Durante el partido se sacaron ocho tarjetas amarillas, se anularon dos goles por fuera de juego y se marcaron 23 faltas en total. El rendimiento de los árbitros estuvo lejos de generar polémica, más allá del penal reversado por decisión del VAR en su chequeo protocolar.

Wilmar Roldán obtuvo una buena calificación en el duelo de Santa Fe vs. Millonarios, partido por la fecha 16 que se adelantó a raíz de un concierto que habrá próximamente en el Estadio El Campín.

A raíz de este resultado, los santafereños escalaron hasta la novena posición de la tabla. Aunque quedaron empatados a puntos con Once Caldas, no lograron entrar al grupo de los ocho por diferencia de gol.