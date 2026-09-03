Richard Ríos se desahogó: esto dijo sobre su salida de Benfica y el acuerdo con Al-Ittihad

Richard Ríos está rumbo a Arabia Saudita para firmar su contrato a préstamo con Al-Ittihad. Aunque lo presentaron oficialmente como nuevo fichaje, el volante colombiano apenas emprendió viaje hacia su nuevo destino.

La prensa portuguesa delató a Richard Ríos: revelan por qué escogió la oferta de Al-Ittihad

En declaraciones para CNN Portugal desde el aeropuerto, Richard expresó sus sensaciones de esta nueva aventura y dedicó unas palabras para la afición de Benfica.

El antioqueño manifestó estar “muy contento” por su llegada al Al-Ittihad. “No sé qué me voy a encontrar”, señaló sobre el conjunto saudí.

Richard Ríos firmará por un año sin opción de compra. Eso quiere decir que, en junio del próximo año, regresará a Benfica para definir su futuro profesional. Mientras tanto, buscará nuevos horizontes en Medio Oriente compitiendo contra Al-Nassr y Al-Hilal por el título de la liga local.

Richard Ríos, nuevo jugador de Al-Ittihad en Arabia Saudita Foto: @ittihad

Así se despidió de Benfica

Una de las tantas razones para salir de Portugal fue su falta de protagonismo bajo las órdenes de Marco Silva. “Tuvimos poco tiempo para trabajar”, indicó.

Richard Ríos guarda la esperanza de volver a Benfica el próximo año y tomar revancha. “Quiero agradecer a todos su cariño. No tengo quejas”, dijo el volante colombiano.

Álvaro Montero elimina a Vélez y le da la clasificación a Boca Juniors en la Copa Argentina

“Fueron fantásticos conmigo, siempre me apoyaron. Todavía tengo contrato con el Benfica. Podría decir muchas cosas aquí, pero quién sabe si, al final, volveremos… Lo primero y único que tengo que decir es gracias por todo, por el cariño”, agregó.

Richard Ríos se mostró con una actitud tranquila pese a las críticas que ha recibido desde Colombia por elegir a Arabia Saudita como destino. El antioqueño mejorará sus condiciones salariales y jugará en uno de los clubes más importantes de ese país, tratando de relanzar su carrera.

De hecho, Al-Ittihad lo presentó con bombos y platillos, haciendo alusión al café colombiano en el video oficial. Con 26 años llega para darle un salto de calidad al mediocampo del equipo dirigido por el alemán Jens Wissing.

¿Qué le espera a Richard Ríos en Al-Ittihad?

Ríos se une a la lista de colombianos que han jugado en la Saudi Pro League. Dentro de ese grupo también se encuentran Jhon Jáder Durán y David Ospina, ambos con pasado reciente en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Aunque Al-Ittihad ya no tiene la plantilla de lujo que disfrutó hace unos años, sigue siendo candidato al título. Por ese club pasaron estrellas como Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho y Moussa Diaby, entre otros.

Actualmente tienen algunos nombres destacados como el francés Houssem Aouar, el neerlandés Steven Bergwijn, el portugués Danilo Pereira o el marroquí Youssef En-Nesyri.

Richard Ríos se presentará en las próximas horas en Yeda para empezar a entrenar y preparar lo que será su debut oficial. Al-Ittihad juega este sábado frente a Al-Nassr en condición de local y la presencia del colombiano está en duda.