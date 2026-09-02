Richard Ríos fue presentado en su nuevo equipo: exótica liga le da la bienvenida oficial

Al Ittihad presentó a Richard Ríos como su refuerzo para esta temporada 2026-2027. Este miércoles, 26 de septiembre, se hizo oficial la llegada del volante colombiano a la exótica liga de Arabia Saudita.

La prensa portuguesa delató a Richard Ríos: revelan por qué escogió la oferta de Al-Ittihad

“Hola, Ríos”, dice en el post oficial de Al Ittihad, donde colocan a Richard en la imagen y con la camiseta del equipo. Sin embargo, la presentación no para ahí, pues hay una serie de videos que complementan el anuncio.

Con temática de café, y exaltando lo hecho por Richard Ríos en la Selección Colombia, el equipo saudí armó toda una expectativa alrededor del fichaje del volante de 26 años. Así, de manera oficial, Ríos deja Europa y se muda a Asia.

مين قال قهوة؟ 🤔☕️ pic.twitter.com/oL3nKDZdt0 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 2, 2026

Benfica, equipo donde venía jugando Richard, aún no se ha pronunciado respecto a la operación. Sin embargo, la prensa, tanto en Colombia como a nivel internacional, reporta que se trata de un préstamo por un año y sin opción de compra.

“Al Ittihad ha acordado el trato para fichar a Richard Ríos. Trato de cesión desde Benfica hasta junio de 2027 con la mayor parte del salario cubierto, sin cláusula de opción de compra. Luz verde para firmar a continuación”.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad have agreed deal to sign Richard Rios, here we go!



Loan deal from Benfica until June 2027 with main part of salary covered, no buy option clause. Green light to sign next. 🇸🇦 pic.twitter.com/LfQT6F3J60 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Eso quiere decir que, con base a esa información, el volante de la Selección Colombia va a seguir teniendo contrato vigente con Benfica. Allí tiene vínculo hasta junio de 2030, y viene de tener una temporada regular.

La salida de Richard Ríos del Benfica se da porque, según informan desde Portugal, el técnico de las águilas, Marco Silva, no tiene en sus planes contar con el jugador de La Tricolor. En busca de minutos y protagonismo, el futbolista tomó su decisión.

Cambió la cifra millonaria que pagará Al-Ittihad por Richard Ríos: Benfica se frota las manos

¿Es acertado el cambio de Richard Ríos, de Benfica a Al Ittihad?

Muchas opiniones se han dado respecto a la decisión de Richard Ríos, y algunas cuestionan duramente el nuevo rumbo que tomará a nivel deportivo.

Se trata de uno de los jugadores fijos en las convocatorias de la Selección Colombia, aunque ha perdido la titularidad debido al buen rendimiento que Gustavo Puerta viene presentando en los compromisos del plantel nacional.

De hecho, Puerta también cambió de equipo: dejó Racing de Santander (España) por el Olympiacos de Grecia. Esa operación también desató críticas, y ambas se suman al mercado de pases que han tenido los jugadores de la Selección Colombia.

Por ejemplo, Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, opinó al respecto en su cuenta de X: “Qué involución tan grande la del mercado para los jugadores de Selección: Ríos, Puerta, Muñoz, Asprilla y compañía a equipos de medio pelo. Ningún top interesado. El único que se salva es Lucumi. Ese flojo mundial trae consecuencias”.