Borussia Dortmund avisa al Bayern de Luis Díaz: promete batalla por el título tras majestuosa presentación

Borussia Dortmund también hace trámites en el comienzo de temporada y le responde al Bayern Múnich de Luis Díaz. BVB se perfila como el rival número uno para el gigante bávaro y Lucho, pues registró goleada en la primera ronda de la DFB Pokal y venció fácilmente por 5-0 al HEBC Hamburgo, una modesta formación de la quinta categoría del fútbol alemán.

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Un tanto en contra de Janek Wrede en el 32′ rompió el muro local y a partir de ahí los goles llegaron casi por inercia. El sueco Daniel Svensson amplió la cuenta en el 36′, antes de un doblete del joven italiano Samuele Inácio, de 18 años de edad, en los últimos minutos de la primera mitad (41′ y 45+2′).

Con todo decidido, el segundo tiempo careció de ritmo competitivo y el Dortmund no pisó el acelerador, a pesar de lo cual cayó el quinto gol en el 59′, obra del portugués Fábio Silva. El humilde HEBC Hamburgo había decidido no jugar este partido en su estadio, que tiene capacidad para 2.500 espectadores.

Por eso, lo trasladó al mítico Volksparkstadion, un recinto para 57.000 espectadores que es habitualmente la casa del Hamburgo SV, club de la Bundesliga y que fue sede mundialista en la edición de Alemania 2006 y 1974.

Esto tuvo efecto inmediato, pues buena parte de los 45.917 asistentes al partido, según el dato oficial, fueran aficionados del Borussia Dortmund con la camiseta amarilla y negra. De esta manera, HEBC prácticamente perdió por la influencia del factor local, aunque el encuentro le supuso una fuente importante de ingresos.

Bayern Múnich de Luis Díaz también goleó

La primera ronda de la Copa de Alemania se jugó en su mayor parte durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto. Pero el Borussia Dortmund aplazó este cotejo debido a que le coincidió con la disputa de la Supercopa de Alemania, donde fue derrotado 2-1 por el Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular.

Borussia Dortmund pisa duro en la Copa de Alemania Foto: Borussia Dortmund via Getty Imag

En lo que tiene que ver con el Bayern Múnich, también cumplió con el trámite en la Copa de Alemania y goleó 4-1 al Osnabrück, un club de segunda división que comenzó el partido de forma sorprendente, tras abrir el marcador sobre los cinco minutos de comenzar.

Solo fue un espejismo, pues apenas se abría el camino para que el gigante bávaro comenzara su monólogo otra vez con doblete de Harry Kane y goles de Tom Bischof y Michael Olise. BVB y Bayern no pasan apuros por estos días y se espera una reñida lucha por los títulos de Alemania en esta campaña.