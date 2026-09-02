Así le fue a Luis Díaz en el debut de la DFB Pokal: mal calificado y molestia por su definición

Nueva titularidad de Luis Díaz en Alemania con el Bayern Múnich. Este miércoles el colombiano fue de la partida en el partido vs. VfL Osnabrück por la primera ronda de la Copa de Alemania.

Por fortuna, los dirigidos por Vincent Kompany pasaron por encima de sus contrarios con un resultado de 1-4. Sin embargo, la actuación del colombiano no fue la mejor y fue calificado por las aplicaciones con una puntuación inferior a 7,0.

Una de las razones por las que fue puntuado como uno de los jugadores de nivel más discreto en el partido fue porque no pudo marcar en las oportunidades manifiestas que tuvo.

Aunque al minuto 24 un compañero del colombiano logró anotar luego del rebote que dio el portero ante un remate de Lucho, en la jugada previa se esperaba que el guajiro hubiera celebrado, pues había quedado mano a mano.

Luis Diaz should have scored that

Bischof came to the rescue 🥲 pic.twitter.com/syc8uDQca9 — Abena❣️ (@twin_abena) September 2, 2026

Fue una chance manifiesta en la que quedó Díaz Marulanda tras una asistencia de Michael Olise. A pesar de lo clara que era la oportunidad, el remate del colombiano fue atajado por el portero contrario, quien se lanzó hacia el mismo lado al que fue dirigido el balón por el atacante.

Esta es la segunda vez en dos partidos que el extremo de la Selección Colombia dilapida una oportunidad de frente al arco.

En el partido de Bundesliga contra Stuttgart también erró cuando estaba rumbo al arco. Esa vez se lamentó, pero no dejó de intentarlo y en la segunda mitad pudo marcar lo que fue su bautizo de gol oficial en la campaña 2026/2027.

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Le mantienen la confianza

Aunque Díaz no esté mostrando ser tan letal como el año anterior, el entrenador belga Vincent Kompany no deja de confiar en el jugador colombiano.

Este miércoles lo mantuvo como titular durante los 90 minutos de la goleada de su equipo.

Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich Foto: FC Bayern via Getty Images

En cuanto a las estadísticas para destacar del partido de Lucho, a pesar de no marcar, hay que decir que tuvo un 89 % de pases completados, realizó dos regates y tocó el balón en unas 63 oportunidades.

Quien brilló en el Bayern durante el partido de Copa fue Michael Olise, que terminó con una puntuación de 9,7. Harry Kane también tuvo una actuación destacada y quedó segundo en el escalafón, con 8,0 puntos.

Gol candidato al Puskas

La única anotación del modesto VfL Osnabrück, obra de Robin Meißner, fue una obra de arte que fácilmente pudo ser postulada al próximo Premio Puskás.

Fue un remate desde muy lejos que acabó por clavarse en el ángulo del arco defendido por Jonas Urbig. A esa altura del juego, en el minuto 5, fue un baldazo de agua fría para los de Múnich.

GOLAZO CANDIDATO AL PUSKAS



Así anotó Robin Meißner del VFL Osnabrück al Bayern Munich.



GO-LA-ZO 🤯⚽🇩🇪 pic.twitter.com/p1mDfXQD5j — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 2, 2026

¿Qué viene para Díaz y Bayern?

Ya empezó en forma la nueva temporada para los bávaros. Hicieron su debut en Bundesliga y Copa, y ahora les espera también estrenarse en Champions League frente a F.K. Bodø/Glimt el próximo jueves, 10 de septiembre.

Antes de ese partido de competencia europea, habrá un nuevo reto a nivel local. Por la fecha 2 del rentado local, se enfrentarán al FC Schalke 04 el 5 de septiembre, desde las 11:30 a. m. (hora de Colombia).