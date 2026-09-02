Atlético Nacional vendió figura a Europa: cerró negocio por 2.3 millones de euros y se irá

Era Juan Manuel Rengifo o Simón García quien se iría de Atlético Nacional en este mercado de pases.

Fue el defensa central de 21 años con procesos de Selección Colombia en divisiones menores con quien logró el verdolaga firmar un acuerdo para ser transferido a Portugal; más específicamente a Rio Ave.

Según el reporte del periodista Felipe Sierra, el 75 % del pase del zaguero fue adquirido por el club luso por una cifra de 2.3 millones de euros. Y esta misma noche viaja a Europa para sumarse a su nueva escuadra.

Para García es un movimiento importante a muy corta edad y experiencia como profesional, pero para Atlético Nacional significa seguir afianzándose como una cantera que habitualmente tiene ventas al extranjero.

El nacido en Ibagué ya fue campeón con el equipo de Medellín en dos oportunidades. Estuvo presente en los títulos de Liga en 2024 y Copa de 2025. Venía siendo dupla en la zaga junto a un experimentado como William Tesillo.

Sus actuaciones en algunos partidos dejaron dudas para la afición, quienes pedían que fuese reemplazado por algún otro. Al final, el pedido de la hinchada acabó por escucharse y Simón tendrá la que será su primera experiencia internacional.

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El futbolista llegó a las divisiones formativas de Atlético Nacional en 2020, cuando comenzó su proceso en la categoría sub-15. Posteriormente, pasó por diferentes categorías juveniles hasta dar el salto al fútbol profesional. Su debut como profesional se produjo en 2023.

Desde 2024 hizo parte del plantel profesional de Atlético Nacional y utilizaba el dorsal 28.

En la temporada 2026 registró 17 partidos disputados en todas las competiciones, con dos goles y sin asistencias. En la Primera A sumó 16 apariciones como titular.

Negocios de canteranos verdolagas

Bastantes movimientos ha tenido la cantera de Atlético Nacional en el presente mercado de fichajes.

Sin duda, la transacción que más dio que hablar fue la de Samuel Martínez al Liverpool de la Premier League.

En su página web oficial, el elenco inglés dio la bienvenida a una de las joyas del futuro para la Tricolor. “El Liverpool llega a un acuerdo para fichar a Samuel Martínez“, informaron los de Anfield Road.

“El centrocampista ofensivo de 17 años se unirá a la Academia de los Rojos antes de la temporada 2027-28, tras completar una jugada para llevarlo al club”, avisaron.

Samuel Martínez, nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra Foto: @LFCAcademyX

Otro que también se fue y ya entrena en Red Bull Bragantino de Brasil es Zinedine Zidane Bedoya. Este talentoso volante hacía parte de la Sub-20 de Nacional, donde se ha destacado durante el último tiempo.

Según los reportes que se han conocido, el futbolista con el mismo nombre que la gloria de Francia y actual DT de dicho país se fue a probar allí por un periodo de tres meses. De momento no podrá estar más al no contar con la mayoría de edad.

También se dio el paso de Miguel Correa al Deportivo Cali. Dicho mediocampista, que no debutó profesionalmente en el verde paisa, sí lo podrá hacer en el conjunto vallecaucano de la mano de Rafael Dudamel.

Entre las instituciones firmaron un acuerdo para que fuera a préstamo por un año con opción de compra.