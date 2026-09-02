En llanto, exjurado de ‘Yo me llamo’ envió mensaje de agradecimiento a Abelardo De La Espriella: “No pude contener las lágrimas”

El exjurado del famoso reality musical Yo me llamo, Jairo Martínez, vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera durante una transmisión de Nuestras Mañanas, programa de Telecaribe. Este exjurado no pudo contener las lágrimas mientras contaba la historia de Lucas, un niño de siete años que atraviesa una delicada situación de salud.

Presidente de la Cardiovascular confirmó lo que viene en el proceso de Lucas Murillo, el niño que pidió no morir

El menor nació con una compleja cardiopatía congénita y, según se explicó durante el programa, cuenta prácticamente con medio corazón y necesita oxígeno permanente para poder respirar.

Además, ya ha sido sometido a tres cirugías a corazón abierto y requiere un trasplante para continuar luchando por su vida.

La situación de Lucas también había representado una carrera contra el tiempo para su madre, quien llevaba más de un año intentando conseguir la caracterización, los exámenes y el cateterismo necesarios para que el pequeño pudiera ingresar a la lista de espera para un trasplante de corazón.

Al conocer la historia y hacerla visible durante el programa de televisión, Martínez se mostró profundamente afectado. El comunicador, conocido por su personalidad fuerte y directa frente a las cámaras, dejó de lado esa faceta para hablar desde la sensibilidad.

“Hoy quiero compartir con ustedes uno de los momentos más difíciles y conmovedores que he vivido en mi carrera como comunicador. No pude contener las lágrimas. La angustia de su familia y la situación tan crítica que enfrenta Lucas me tocaron profundamente. Como padre, como ser humano y como comunicador, es imposible permanecer indiferente”, dijo.

Sin embargo, en medio de la preocupación, apareció una noticia que causó esperanza para la familia.

De acuerdo con lo que se informó durante la emisión, dar a conocer este caso motivó una intervención desde la Presidencia de la República para gestionar atención médica prioritaria para el menor.

El pequeño habría sido trasladado desde Cúcuta hacia Bucaramanga con el objetivo de iniciar los procedimientos que necesita con urgencia.

Martínez agradeció públicamente el respaldo recibido y destacó la intervención que se le dio al caso al presidente Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella sorprendió a Lucas Murillo, el niño que le pidió ayuda para superar una enfermedad. El presidente lo llamó: así fue el emotivo diálogo

“El presidente Abelardo De La Espriella conoció el caso de Lucas y decidió intervenir de manera inmediata, gestionando una ayuda urgente para garantizar que el pequeño pueda recibir el tratamiento que necesita”, señaló el presentador.

El caso conmovió a los televidentes y el exjurado aseguró que, mientras Lucas continúa su proceso, hay que mantener la esperanza y acompañar al niño en esta gran batalla.